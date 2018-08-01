Экс-глава Дагестана: «Многих дагестанцев сажают, но на свободе остались те, которые имеют возможность поддержания „Анжи“

— У нас тоже не было каких-то возможностей напрямую поддерживать «Анжи», но вместе с тем мы пытались оказывать содействие, в том числе работая с предпринимателями, давая какие-то налоговые облегчения для клуба, стадиона, — сказал Абдулатипов. — Это все ни в коем случае нельзя терять.

Другое дело, конечно, у республики нет возможности напрямую финансировать «Анжи» из бюджета, потому что бюджет бедный. Но я ещё раз подчеркиваю, что можно и нужно находить способы поддержки «Анжи».

Надо ко многим выходить с этим. Хотя многих сажают, но на свободе тоже остались дагестанцы, которые имеют возможность поддержания Анжи.

Я думаю, мы, дагестанцы, которые бесспорно любят Дагестан, должны собраться и подумать, кто, что может сделать для того, чтобы «Анжи» нормально функционировал, имел финансовую поддержку и играл.

РПЛ: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание по турам