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Экс-глава Дагестана: «Многих дагестанцев сажают, но на свободе остались те, которые имеют возможность поддержания „Анжи“
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Экс-глава Дагестана: «Многих дагестанцев сажают, но на свободе остались те, которые имеют возможность поддержания „Анжи“ 

Спорт-Экспресс 1 августа 2018
Фото: Mirmol.ru
Бывший глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что нынешние власти региона могут и должны найти способы помощи «Анжи», которые имеет серьезные финансовые проблемы.
— У нас тоже не было каких-то возможностей напрямую поддерживать «Анжи», но вместе с тем мы пытались оказывать содействие, в том числе работая с предпринимателями, давая какие-то налоговые облегчения для клуба, стадиона, — сказал Абдулатипов. — Это все ни в коем случае нельзя терять.
Другое дело, конечно, у республики нет возможности напрямую финансировать «Анжи» из бюджета, потому что бюджет бедный. Но я ещё раз подчеркиваю, что можно и нужно находить способы поддержки «Анжи».
Надо ко многим выходить с этим. Хотя многих сажают, но на свободе тоже остались дагестанцы, которые имеют возможность поддержания Анжи.
Я думаю, мы, дагестанцы, которые бесспорно любят Дагестан, должны собраться и подумать, кто, что может сделать для того, чтобы «Анжи» нормально функционировал, имел финансовую поддержку и играл.
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