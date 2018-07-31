Витабанк обновил линейку кредитов для бизнеса

Витабанк предложил своим заемщикам новую линейку кредитов для бизнеса «Вита».

«Вита-Развитие» предусматривает финансирование развития бизнеса и оплату операционных расходов. Финансирование можно привлечь сроком до десяти лет под ставку от 9,5%.

«Вита-Цель» предлагает привлечь денежные средства под ставку от 13% сроком до десяти лет на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта, оборудования.

Продуктовый виджет

«Вита-Хелп» предназначен для финансирования расчетов с поставщиками и оплата операционных расходов, получить кредит можно под ставку от 9% годовых сроком до трех лет.

«Вита-Тайм» предлагается тем заемщикам, которым необходимо рефинансировать свои кредиты в других банках, денежные средства на эти цели можно привлечь на срок до трех лет, под ставку от 13% годовых.