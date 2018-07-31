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Витабанк обновил линейку кредитов для бизнеса
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Витабанк обновил линейку кредитов для бизнеса 

Банки.ру 31 июля 2018
Витабанк предложил своим заемщикам новую линейку кредитов для бизнеса «Вита».
«Вита-Развитие» предусматривает финансирование развития бизнеса и оплату операционных расходов. Финансирование можно привлечь сроком до десяти лет под ставку от 9,5%.
«Вита-Цель» предлагает привлечь денежные средства под ставку от 13% сроком до десяти лет на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта, оборудования.
Продуктовый виджет
«Вита-Хелп» предназначен для финансирования расчетов с поставщиками и оплата операционных расходов, получить кредит можно под ставку от 9% годовых сроком до трех лет.
«Вита-Тайм» предлагается тем заемщикам, которым необходимо рефинансировать свои кредиты в других банках, денежные средства на эти цели можно привлечь на срок до трех лет, под ставку от 13% годовых.
«Денежные средства по всем программам можно получить в сумме до 50 млн рублей. С помощью обновленной линейки кредтов заемщики могут получить финансирование на основные цели, необходимые для развития бизнеса», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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