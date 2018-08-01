Дома, в которые переезжают участники программы переселения из ветхого жилого фонда, отличаются планировками квартир

В среду, 1 августа, первые семьи Юго-Западного округа столицы, чьи дома попали под реновацию, получили ключи от новых квартир. Корреспонденты «ВМ» встретились с одной из семей.

Москвичка Валентина Фотеева вместе со своим 16-летним сыном Мишей получили ключи от новой двухкомнатной квартиры с ремонтом. Они уже начали перевозить вещи из тесной хрущевки на Краснолиманской улице, что находится в пяти минутах ходьбы от Изюмской. Там расположился их новый дом.

— Вот здесь будет кухня, — говорит Валентина, показывая «ВМ» просторную белоснежную комнату с балконом, с которого открывается вид на детскую площадку. — По сравнению с крошечной кухней-закутком, что была в нашей старой квартире, эта просто хоромы! Когда полностью завезем в квартиру мебель, будем решать, какое сделать освещение и какой цвет подобрать для кухни. Думаю, она будет светло-фиолетовой.

Кухня, кстати, сквозная: прямо из нее можно войти в комнату, которая через время преобразится и станет спальней, а затем выйти в коридор. Оттуда — прямо в еще одну, не менее просторную комнату, где после переезда будет жить Миша Фотеев, сын Валентины. Скоро здесь появится мебель.

Там же находится еще один балкон, откуда видны деревья и дорога.

— Даже несмотря на то, что рядом ездят электрички, шума не будет особо слышно. Долго добираться до железнодорожной платформы не придется. Да и метро здесь всего в десяти минутах ходьбы, — улыбается Валентина.

Сегодня для переселения жителей пятиэтажек полностью готовы 12 новостроек. В соответствии с утвержденным законодательством стандартом реновации качество отделки квартир в каждом из них идентичное. Тем не менее, даже находясь внутри квартиры и зная, на какие моменты нужно обратить внимание, можно понять, в какой из новостроек находишься.

Как известно, все сданные под реновацию дома возводились ранее по программе «Жилище». Разумеется, внутреннее убранство приведено в соответствие со стандартом, проведено благоустройство дворов. Во всех домах находятся вместительные быстрые лифты, вход в подъезд — на уровне земли. Однако дома строились по разным проектам, поэтому планировка квартир и отдельные архитектурные элементы в них могут разниться.

Ничего лишнего

Стартовый дом на 5-й Парковой улице — это традиционная трехсекционная 18-этажка, как говорится, просто и со вкусом. Общая жилая площадь в доме на востоке столицы составляет 19 тысяч квадратных метров. Панели фасада выкрашены в три цвета: белый, черный и бежевый — консервативно, но в то же время совсем не режет глаза. Сам же фасад вентилируемый, что позволяет сохранять в квартирах тепло и снижает уровень влажности.

Планировки квартир в новостройке на 5-й Парковой максимально похожи на те, что еще на заре программы реновации демонстрировали в шоурумах на прошлогоднем Московском урбанфоруме, а также в отдельном павильоне ВДНХ. Трехкомнатная квартира, площадь которой близится к 80 квадратным метрам, два варианта двухкомнатных — «линейка» и «распашонка», несколько вариантов однушек, отличающихся друг от друга наличием отдельной кладовки и компоновкой санузла.

Эркеры — на любителя

Дома на улицах Полярной и Летчика Бабушкина в Северо-Восточном округе (серия П44Т-1/17Н1) отличаются от стартового, хоть такую планировку и нельзя назвать новой для столицы. Разница видна уже с улицы.

— Фасады домов выполнены из многослойных навесных панелей, которые собираются прямо на заводе и соответствуют всем требованиям теплопроводности и ветрозащиты, — отметил заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Александр Ломакин

В квартирах домов этой серии отсутствуют гардеробные комнаты и кладовки. Зато все двухкомнатные и трехкомнатные квартиры могут похвастаться треугольными и четырехугольными эркерами на кухне, в которые умелые хозяйки гармонично вписывают небольшие столики и диванчики. Ввиду такой конструкции фасада балконы тоже отличаются неправильной формой.

Похожее решение с треугольными эркерами применено и в новых домах серии П-44К1 на Изюмской улице, куда вчера переехали первые семьи.