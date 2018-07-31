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ВТБ предоставит СПбНИИВС кредит в 800 млн рублей на производство вакцин
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ВТБ предоставит СПбНИИВС кредит в 800 млн рублей на производство вакцин 

РИА Новости 31 июля 2018
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Банк ВТБ предоставит ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (дочернее предприятие ФМБА России) кредит на сумму 800 миллионов рублей на срок 5 лет, сообщает пресс-служба банка.
Кредитное соглашение подписано в рамках ранее установленного кредитного лимита на предприятие в размере 2,45 миллиардов рублей.
Средства предоставлены для финансирования инвестиционных проектов института, направленных на создание и производство новой продукции, способствующей снижению уровня сезонной заболеваемости населения. До конца 2018 года общая сумма инвестиций ВТБ в данные проекты предприятия составит 1,45 миллиардов рублей.
"Мы сотрудничаем с институтом более 10 лет, предоставляя предприятию полный перечень банковских услуг и продуктов. Наша совместная работа позволяет предоставлять населению качественные и доступные медицинские препараты, тем самым укрепляя здоровье наших граждан", — приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Валерия Лукьяненко.
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