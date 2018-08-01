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Власти требуют 2,8 млрд рублей от подрядчика «Санкт-Петербург Арены»
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Власти требуют 2,8 млрд рублей от подрядчика «Санкт-Петербург Арены» 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге местные власти намерены взыскать с подрядчика «Санкт-Петербург Арены» порядка 2,8 млрд рублей, сообщает "Фонтанка".
Комитет по строительству Санкт-Петербурга обратился в Арбитражный суд с четырьмя исками в отношении подрядчика достройки стадиона.
"Иски связаны с нарушением сроков погашения авансов по договорам на завершение строительства стадиона в западной части Крестовского острова. Соответственно, погашение аванса возможно только тогда, когда между заказчиком и генподрядчиком полностью завершен процесс сдачи-приемки работ по всем четырем контрактам", — заявили в компании.
Стадион «Санкт-Петербург Арена» является место проведения домашних матчей "Зенита". Также стадион принимал игры чемпионата мира — 2018.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Бельгии восхитился стадионом в Санкт-Петербурге.
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