Власти требуют 2,8 млрд рублей от подрядчика «Санкт-Петербург Арены»

В Санкт-Петербурге местные власти намерены взыскать с подрядчика «Санкт-Петербург Арены» порядка 2,8 млрд рублей, сообщает "Фонтанка"

Комитет по строительству Санкт-Петербурга обратился в Арбитражный суд с четырьмя исками в отношении подрядчика достройки стадиона.

"Иски связаны с нарушением сроков погашения авансов по договорам на завершение строительства стадиона в западной части Крестовского острова. Соответственно, погашение аванса возможно только тогда, когда между заказчиком и генподрядчиком полностью завершен процесс сдачи-приемки работ по всем четырем контрактам", — заявили в компании.

Стадион «Санкт-Петербург Арена» является место проведения домашних матчей "Зенита" . Также стадион принимал игры чемпионата мира — 2018.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Бельгии восхитился стадионом в Санкт-Петербурге.