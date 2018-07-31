В Москве подешевело элитное жилье

Средний бюджет сделки в сегменте элитной жилой недвижимости Москвы за год сократился на треть. Об этом говорится в материалах компании Knight Frank, поступивших во вторник, 31 июля, в редакцию «Дома».

Объем сделок в сегменте в денежном выражении вырос к первому полугодию 2017-го на 2,5 процента и составил 32,8 миллиарда рублей. Средняя площадь проданного элитного лота сократилась за этот период на 18 процентов, со 159 до 131 квадратного метра. Бюджет сделки снизился со 141 до 94 миллионов рублей.

«Снижение показателей в элитном сегменте прежде всего связано с активными продажами в новых жилых комплексах, которые относительно недавно вышли на рынок, и где покупателям предложены интересные инвестиционные цены», — поясняется в материалах компании.

Средневзвешенная цена квадратного метра в высокобюджетном сегменте составила 758 тысяч рублей. В целом, как отмечается в материалах Knight Frank, в июле 2018-го на первичном рынке дорогой недвижимости Москвы на продажу было выставлено более 2,45 тысячи квартир и апартаментов суммарной площадью 293 тысячи квадратных метров.

Ранее в июле аналитики компании Kalinka Realty сообщали о буме спроса на элитное жилье, который отмечался в Москве в первом полугодии. За шесть месяцев спрос вырос на 28 процентов. Причиной такой динамики в компании назвали инвестиционно выгодные цены, снижение ипотечных ставок и готовность застройщиков к торгу.