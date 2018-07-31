Ещё
В Москве подешевело элитное жилье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

В Москве подешевело элитное жилье 

dom.lenta.ru 31 июля 2018
Фото: РИА Новости
Средний бюджет сделки в сегменте элитной жилой недвижимости Москвы за год сократился на треть. Об этом говорится в материалах компании Knight Frank, поступивших во вторник, 31 июля, в редакцию «Дома».
Объем сделок в сегменте в денежном выражении вырос к первому полугодию 2017-го на 2,5 процента и составил 32,8 миллиарда рублей. Средняя площадь проданного элитного лота сократилась за этот период на 18 процентов, со 159 до 131 квадратного метра. Бюджет сделки снизился со 141 до 94 миллионов рублей.
«Снижение показателей в элитном сегменте прежде всего связано с активными продажами в новых жилых комплексах, которые относительно недавно вышли на рынок, и где покупателям предложены интересные инвестиционные цены», — поясняется в материалах компании.
Средневзвешенная цена квадратного метра в высокобюджетном сегменте составила 758 тысяч рублей. В целом, как отмечается в материалах Knight Frank, в июле 2018-го на первичном рынке дорогой недвижимости Москвы на продажу было выставлено более 2,45 тысячи квартир и апартаментов суммарной площадью 293 тысячи квадратных метров.
Ранее в июле аналитики компании Kalinka Realty сообщали о буме спроса на элитное жилье, который отмечался в Москве в первом полугодии. За шесть месяцев спрос вырос на 28 процентов. Причиной такой динамики в компании назвали инвестиционно выгодные цены, снижение ипотечных ставок и готовность застройщиков к торгу.
dom.lenta.ru: последние новости
Поближе к земле Неизвестные тайно скупили половину элитного жилья в Москве Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение