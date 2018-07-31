Цены на недвижимость в Чехии: последние тенденции

— В 2017-2018 годах Чехия — один из европейских лидеров по росту цен на недвижимость, по крайней мере, если судить по аналитическим отчетам. На сколько процентов, по вашим оценкам, изменились цены за последний год? Чем вызван столь быстрый рост?

Фираз Муинов, генеральный директор Группы компаний Lekvi:

За последние два года цены на недвижимость в Праге выросли на 35%. Средняя стоимость квадратного метра без НДС составила €3 420. Причины такого повышения всем известны — низкие ставки на ипотечное кредитование и дефицит новостроек. Чешский Национальный банк (ČNB) ужесточил правила ипотеки: большинство кредитов должно выдаваться на сумму, не превышающую 80% стоимости недвижимости. Но ограниченная выдача разрешений связана не только со сложным и долгим процессом подготовки документов. Влияют в том числе и такие факторы, как нехватка рабочей силы и ограниченное количество земель, пригодных для жилых объектов.

Анна Розинская, старший маклер компании M&M reality holding a. s:

Спрос и цены на недвижимость начали расти в начале 2016 года, в связи с низкими ставками по ипотечным кредитам. При этом в 2017 году рост был не столь стремительным, как годом ранее, к осени он начал замедляться. В 2018 году цены вообще перестали расти, чтобы ни говорили девелоперы и продавцы. Тем не менее, за два года стоимость недвижимости выросла на 20-30% в зависимости от ее типа. И это несмотря на то, что с ноября 2016 года оплата налога с продажи недвижимости перешла на покупателя, а ČNB дважды в течение 2017 года повышал проценты по вкладам.

Евгения Новосёлова, консультант агентства недвижимости Chirs:

Усилия по оживлению экономики, которые были приняты правительством страны после кризиса, принесли свои плоды. Рост экономики в Чехии — самый высокий в Еврозоне. Это повлекло за собой снижение безработицы до рекордно низкого уровня (2,3% в мае 2018 года) и резкое увеличение доходов населения. Добавим к этому рекордно низкие ставки ипотечного кредитования. Все это стало причиной роста цен на жилье (на 16%).

Читайте также: Как иностранцу купить недвижимость в Чехии

По статистике Prian.ru, по итогам первого полугодия 2018 года страна заняла пятую строчку рейтинга самых популярных направлений для покупки недвижимости за рубежом. В 2017 году Чехия была шестой, в 2016-м — восьмой.

— Понятно, что по росту цен лидирует Прага. Но вся ли недвижимость в столице сейчас быстро дорожает или есть какие-то отстающие типы объектов, может быть, старый фонд, построенный еще в советское время? И как меняются цены в провинции?

Фираз Муинов: Рост цен в столице коснулся всех типов объектов недвижимости. Дефицит предложений в новостройках заставляет покупателей искать альтернативы на рынке вторичного жилья. А это стимулирует повышение цен на старый фонд. Провинция с некоторым отставанием, но все же повторяет ситуацию в Праге.

Анна Розинская: В тех или иных пропорциях подорожало всё. Вслед за Прагой подтягивается и провинция. Если, к примеру, в Кладно, расположенном недалеко от Праги, год-полтора назад можно было купить квартиру стоимостью €980 — €1 170 за кв. м, то сейчас это уже €1 370 — €1 760 за метр вторичного жилья. Новостройки — в районе €1 950 за кв. м.

Евгения Новосёлова: Наибольший рост цен зафиксирован на так называемую инвестиционную недвижимость, т.е. малометражные квартиры в центре Праги, и на панельный жилой фонд. Несмотря на рост, эта категория недвижимости остается самой доступной по цене.

Читайте также: Процедура приобретения недвижимости в Чехии

[objects_0]

— Какой самый дешевый объект сейчас есть у вас в базе? Что он собой представляет? И сколько в среднем стоит недвижимость на вторичном и первичном рынках? Интересна статистика по Праге и некоторым другим популярным у иностранцев городам (Карловы Вары, Теплице, Мост).

Фираз Муинов: Самый дешевый объект в нашей базе — однокомнатная квартира в строящемся проекте Bleriot в районе Летняны. Это небольшая квартира, площадью 30 «квадратов» с 7-метровой террасой, расположенная на 3 этаже. Без парковочного места ее стоимость составляет €109 290.

Для сравнения вторичного и первичного рынка требуются детальные уточнения. Но если рассматривать две квартиры в равнозначных районах Праги — одну в новостройке, а вторую в жилом фонде пяти и более лет, то можно говорить о 15-20% ценовой разнице в пользу новостройки.

Судя по предложениям, доступным на сервисе недвижимости sreality.cz, средняя цена продажи 1-комнатной квартиры площадью 40 кв. м во вторичном фонде после реконструкции в небольших городах Чехии составляет: Теплице — €18 930 и Мост — €11 320.

Анна Розинская: Самый дешевый объект в нашей базе — кооперативная квартира, площадью 63 кв. м и стоимостью чуть более €117 тыс. Данная квартира располагается в панельном доме в Праге 8, район Богнице.

Вопрос о средней цене недвижимости на вторичном и первичном рынках не считаю корректным — все зависит от метража самой квартиры, места расположения, состояния, транспортной доступности и т.д. В целом разброс цен по Праге — от €1 950 до €5 860 за кв. м. Кроме того, Карловы Вары, Теплица и Мост — это не самые популярные города у иностранцев. К примеру, в Карловых Варах сейчас многие продают недвижимость и мало кто покупает.

Евгения Новосёлова: По моему мнению, сравнивать цены на первичном и вторичном рынках не имеет смысла. Поскольку каждый девелоперский проект имеет свои особенности и качество стройки, а квартира на вторичном рынке — разный уровень реконструкции и «свою начинку».

По данным Центробанка России, общий объём денежных средств, переведённых из России за рубеж с целью покупки недвижимости, в 2017 году составил более $1 млрд Это на 21% превышает показатель 2016 года, который был равен $870 млн — По статистике Prian.ru, в первом полугодии 2018 года 46% потенциальных покупателей из России и других русскоговорящих стран пытались найти в Чехии объект дешевле €50 тыс., еще 25% рассматривали варианты стоимостью от €50 тыс. до €100 тыс. Реально ли подобрать ликвидный объект за такие деньги в Праге? На какие типы недвижимости и регионы вы рекомендуете обратить внимание покупателям с таким бюджетом?

Фираз Муинов: В Праге найти ликвидный объект в рамках данного бюджета практически невозможно. Поэтому советую обратить внимание на стремительно развивающиеся регионы. Например, в городе Плзень, находящемся в полутора часах езды от Праги, можно приобрести хорошую однокомнатную квартиру до €62 450, приносящую не менее 4,5% годовых при сдаче ее в аренду.

Анна Розинская: Реально. Но это будет «вторичное» жилье, расположенное на окраинах Праги, в не очень хорошем состоянии и с маленькой площадью. С таким бюджетом лучше рассматривать пригороды Праги и Среднечешский край — Кладно, Бероун, Кралув Двур, Кралупы.

Евгения Новосёлова: Ликвидный жилой объект, стоимостью менее €100 тыс. — практически невозможно. Почему? Судите сами — минимальная стоимость квадратного метра в Праге составляет €2 340, а минимальная площадь малометражной квартиры 40 кв. м. Но можно приобрести жилье в небольших городах недалеко от Праги (Карловы Вары, Мост, Бероун и т.д.) без ухудшения уровня жизни. Благо, что инфраструктура в Чехии развита великолепно.

Читайте также: Что купить в Праге, чтобы заработать

С 1 октября 2018 года Национальный Банк страны вводит ограничения по кредитам на жилье. Сумма ипотеки не сможет быть больше девяти чистых годовых зарплат заявителя, а ежемесячный платеж не должен превышать 45% месячного дохода.

— Чего вы ждете от цен в ближайшие год-два? Стоит ли опасаться перегрева рынка недвижимости? Если нет, то по каким причинам?

Фираз Муинов: Такие меры как ограничения соотношения ипотеки к собственным средствам, ужесточение минимального соотношения размера заработной платы к ежемесячным взносам, а также рост процентной ставки, принятые ČNB, немного сгладили ситуацию. Цены на данный момент стабилизировались. Ожидать снижения точно не стоит, но и такого роста, как в предыдущие годы, не будет. На мой взгляд, повлиять на цены могут лишь рост безработицы и снижение заработных плат. По прогнозам экономистов, этого точно не стоит ожидать как минимум до конца 2019 года.

Анна Розинская: В связи с новыми веяниями от ČNB, цены повышаться не будут. Но и о снижении стоимости жилой недвижимости — насколько и как быстро — не берётся говорить сейчас никто. Все в ожидании 1 октября 2018 года и ввода новых ограничений. Но в целом тенденции сейчас таковы, что практически каждая сделка проходит с понижением изначально заявленой цены. Все зависит от продавца — хочет он продать или нет. Те, кому нравится сам процесс, и не уступают в цене, своего покупателя могут ждать год и два…и не факт, что найдут.

Евгения Новосёлова: Опасения о перегреве рынка действительно обоснованы. Именно поэтому Нацбанк страны принимает адекватные меры, чтобы ситуацию стабилизировать. И они дают результат. Статистика нашей фирмы уже свидетельствует о прекращении роста цен. И этот эффект будет зафиксирован с 1 октября, когда ČNB введет новые ограничения на выдачу ипотечных кредитов. Поэтому все, кто планирует в ближайшее время приобрести жилье с помощью ипотечного кредитования, должны сделать это сейчас, а не откладывать покупку на осень.

Читайте также: Визовый режим и вид на жительство в Чехии

Материал подготовлен газетой «Пражский экспресс» специально для Prian.ru Фото Unsplash, CNB Bank