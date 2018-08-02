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Чистая прибыль ММК в I полугодии по МСФО выросла на 24,7% — до $671 млн
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Чистая прибыль ММК в I полугодии по МСФО выросла на 24,7% — до $671 млн 

Rambler News Service 20 часов назад
Выручка ММК за отчетный период выросла на 16% в годовом выражении — до $4,16 млрд
Показатель EBITDA вырос на 33,4% — до $1,21 млрд
Свободный денежный поток компании за отчетный период увеличился почти вдвое — до $426 млн  По итогам января — июня 2018 года долг группы составил $521 млн  «Высокие финансовые показатели позволили Совету директоров компании рекомендовать по итогам работы за II квартал 2018 года выплатить в виде дивидендов $281 млн (100% от свободного денежного потока за квартал)», — говорится в сообщении.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали. Основной бенефициар компании — Виктор Рашников.
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