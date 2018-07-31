За первое полугодие 2018 года выдано ипотечных кредитов на сумму свыше триллиона рублей

Банк России опубликовал сведения о кредитах, выданных в первом полугодии 2018 года. Согласно данным регулятора, за 6 месяцев 2018 г. выдано 663,4 тыс. кредитов на 1,31 трлн руб. (+57% в количественном и +69% в денежном выражении к 6 месяцам 2017 г.). При этом на приобретение жилья на первичном рынке было предоставлено 166,8 тыс. кредитов на сумму 382,7 млрд рублей (29% выдачи), говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Выдача ипотечных кредитов практически совпала с прогнозами ДОМ.РФ и FRG (250 млрд рублей): в июне 2018 г. выдано 120,5 тыс. кредитов на 242,7 млрд руб. (+42% в количественном и +54% в денежном выражении к июню 2017 г.).

Как отмечается, рост рынка ипотечного кредитования обусловлен снижением ставок при широкой востребованностью жилья среди населения. В июне ставка выдачи снизилась до 9,48% (-1,62 п.п. к июню 2017 г.), в том числе по кредитам на новостройки — до 9,26% (-1,45 п.п.). В среднем кредитная ставка по выданным за первые 6 месяцев 2018 года ипотечным кредитам ставка составила 9,62% (-1,88 п.п. к I полугодию 2017 года).

Снижение ставок по ипотеке не только увеличивает объемы выдачи ипотечных кредитов, но и способствует снижению платежной нагрузки на заемщиков.