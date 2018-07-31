Помощь деньгами или квадратными метрами. В России появился закон о страховании жилья

Государственная Дума РФ перед уходом на каникулы приняла законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В ходе доработки из документа исчезла самая резонансная норма о том, что граждане, не заключившие договор страхования, в случае чего смогут получить от государства новую квартиру или дом лишь на условиях социального найма.

Программы страхования жилья будут разрабатывать и утверждать регионы. Граждане смогут сами решать, участвовать в них или нет. Застраховавшие жилье в случае чрезвычайной ситуации смогут претендовать как на компенсацию от страховой компании, так и на финансовую помощь государства. В законе подчеркивается, что получение такой помощи не будет основанием для отказа в выплате страховки или уменьшения суммы.

Ущерб будут возмещать, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе (её утверждает Минстрой ). Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией, то человек будет выбирать: получить помощь деньгами или квадратными метрами. Выплату по страховке в этом случае перечислят в бюджет региона.

Что касается тех, кто жилье не застраховал, то они смогут рассчитывать только на помощь государства, пишет « Российская газета ». В одобренном Госдумой законе нет норм, которые бы ограничивали право гражданина, лишившегося крыши над головой из-за стихии, получить новое жилье в собственность.

«Закон достаточно интересен как для государства, так и для собственников жилья, — считает партнер «Первой юридической сети» Павел Курлат. — У государства появляется возможность переложить часть расходов на возмещение ущерба при стихийных бедствиях на коммерческие структуры — страховщиков, у граждан — более гибкие и вариативные способы восполнения ущерба».

Что касается страховых компаний, то ранние версии законопроекта, по словам Павла Курлата, для них были, безусловно, более привлекательны, чем итоговая.