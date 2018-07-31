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Помощь деньгами или квадратными метрами. В России появился закон о страховании жилья
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Помощь деньгами или квадратными метрами. В России появился закон о страховании жилья 

ИА Север-Пресс 31 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Государственная Дума РФ перед уходом на каникулы приняла законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций. В ходе доработки из документа исчезла самая резонансная норма о том, что граждане, не заключившие договор страхования, в случае чего смогут получить от государства новую квартиру или дом лишь на условиях социального найма.
Программы страхования жилья будут разрабатывать и утверждать регионы. Граждане смогут сами решать, участвовать в них или нет. Застраховавшие жилье в случае чрезвычайной ситуации смогут претендовать как на компенсацию от страховой компании, так и на финансовую помощь государства. В законе подчеркивается, что получение такой помощи не будет основанием для отказа в выплате страховки или уменьшения суммы.
Ущерб будут возмещать, исходя из среднерыночной стоимости квадратного метра жилья, действующей в регионе (её утверждает Минстрой). Если региональные власти смогут предоставить новое жилье взамен разрушенного стихией, то человек будет выбирать: получить помощь деньгами или квадратными метрами. Выплату по страховке в этом случае перечислят в бюджет региона.
Что касается тех, кто жилье не застраховал, то они смогут рассчитывать только на помощь государства, пишет «Российская газета». В одобренном Госдумой законе нет норм, которые бы ограничивали право гражданина, лишившегося крыши над головой из-за стихии, получить новое жилье в собственность.
«Закон достаточно интересен как для государства, так и для собственников жилья, — считает партнер «Первой юридической сети» Павел Курлат. — У государства появляется возможность переложить часть расходов на возмещение ущерба при стихийных бедствиях на коммерческие структуры — страховщиков, у граждан — более гибкие и вариативные способы восполнения ущерба».
Что касается страховых компаний, то ранние версии законопроекта, по словам Павла Курлата, для них были, безусловно, более привлекательны, чем итоговая.
«Мы хотели бы от закона несколько большего, — признает директор департамента имущественного страхования физлиц Всероссийского союза страховщиков Андрей Знаменский. — Граждане должны осознавать, кто несет риски утраты жилья в результате стихийных бедствий: если эти риски несет сам владелец жилья, то ему выгодно застраховать свое жилье, а если риски несет государство, то такая страховка для человека бессмысленна».
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