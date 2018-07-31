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Льготную ипотеку теперь смогут получать все многодетные семьи
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Льготную ипотеку теперь смогут получать все многодетные семьи 

САРАТОВ24 31 июля 2018
Фото: САРАТОВ24
Правительство Российской Федерации расширило перечень категорий граждан, которые могут получать льготы при оформлении семейной ипотеки. Если ранее под перечень попадали только семьи, где родился второй или третий ребенок, то теперь список пополнился и теми, кто имеет четверых и более детей. Получить ипотеку многодетные семьи могут под шести процентов годовых. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Стоит отметить, что подобный процент годовых ипотечного кредитования лишь недавно начал равняться шести единицам. Правительство увеличило максимальную сумму льгот не так давно. В частности, теперь для регионов она составляет шесть миллионов рублей (ранее три миллиона рублей). В столице, в Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградском регионе — 12 миллионов вместо восьми миллионов рублей.
Соответствующие изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Правки внесены в правила предоставления бюджетных субсидий российским банкам и АО «ДОМ.РФ» (бывшее Агентство ипотечного жилищного кредитования).
Напомним, государственная программа выдачи и рефинансирования ипотеки на новостройки со ставкой на уровне шести процентов годовых семьям, где с 1 января 2018 года родился второй или третий ребенок, начала действовать с начала текущего года.
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