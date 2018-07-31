Москвичи ищут обжитые районы

Рынок ипотечного кредитования в России заметно вырос — за первые шесть месяцев 2018 года банки ссудили своим клиентам более 1,3 триллиона рублей. Это почти на 70 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Опираясь на опубликованную Центральным Банком Российской Федерации статистику, можно говорить о том, что повышение спроса на ипотеку у жителей страны вызвано не в последнюю очередь снижением средневзвешенной ставки. На июнь нынешнего года эта цифра составляет 9,48 процента. В мае 2018 года она находилась на отметке 9,56 процента. В то же время снизилось и количество клиентов, задерживающих выплаты по ипотечному кредиту более чем на 90 дней — с 2,54 процента в 2017 году до 2,02 процента сейчас. В связи с этим корреспондент «Вечерки» решил побеседовать с экспертом по недвижимости и узнать, какие квартиры сейчас пользуются наибольшим спросом и где охотнее всего селятся москвичи.

— Начать следует с обозначения того факта, что последние несколько лет самым большим спросом пользуются квартиры так называемого «минимального бюджета». Средний бюджет на такую жилплощадь составляет до пяти-шести миллионов рублей. В новостройках за эти деньги обычно покупаются квартиры-студии площадью 25-26 квадратных метров и классические «однушки» в 36 квадратных метров. Кроме того, набирает популярность «евростандарт» — это совмещенная с кухней гостиная и одна спальня. Это то, что покупают на первичном рынке, — рассказал главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов . — На вторичном рынке популярностью пользуется классическая «однушка». Сейчас, кстати, появилась интересная тенденция. После объявления о начале программы реновации, резко вырос спрос на квартиры в тех домах, которые точно попадут под снос и расселение. При этом даже не обращается внимание на то, когда предстоит снова выезжать. Это связано с тем, что покупающие такие квартиры москвичи надеются на то, что после переселения получат жилье большей площади чем то, за которое заплатили.

При этом более обеспеченные слои населения уже обращают внимание не столько на стоимость приобретаемого жилья, считает эксперт, сколько на его месторасположение. Такие люди покупают квартиры в солидных комплексах бизнес-класса. Концентрируется такая недвижимость в Западном и Юго-Западном административных округах. размеры такого жилья тоже значительно больше — это двух-трех комнатные квартиры с бюджетом вокруг 20 миллионов рублей. Туда стараются въезжать уже люди с семьями и детьми.

— Об элитном жилье говорить сложно, там, как мы понимаем, пределов в цене нет. Но все же определенная тенденция как застройщиков, так и риэлторов на вторичном рынке, к отказу от гигантских апартаментов в 500-600 квадратных метров. Мы не говорим, разумеется, о пентхаусах. Основной спрос все же концентрируется на «классических» трех-четырех комнатных квартирах от 120-130 квадратных метров. Это жилье обычно находится на Остоженке, Пречистенке и тому подобных районах, — пояснил Михаил Морозов.

Говоря о предпочитаемых районах расселения москвичей со средним достатком, здесь большую роль играет «обжитость» места, уверен эксперт. В отличии от иногороднего, переселяющегося в Москву, коренной житель отдает предпочтение тем районам, которые он хорошо знает и где на достаточном уровне развита инфраструктура. Всегда учитывается наличие детских садов, школ, и поликлиник. При этом объекты инфраструктуры не должны быть «новостроем», желательно чтобы они имели историю и на них можно было найти отзывы. Иногородние в этом плане значительно менее разборчивы, так как сильно ограничены бюджетом. Приезжий клиент просто берет условные три миллиона рублей и «сканирует» весь город на предмет доступного жилья.

Как отметил Морозов, некорректно говорить о «востребованности» районов. Скорее, существуют «комфортные» и «некомфортные» для проживания места. В число «некомфортных», например, входят районы юга столицы — Капотня, Текстильщики и другие.

— Мне сложно представить человека, который захочет там жить, если у него есть хоть какой-то выбор, — добавил Михаил Морозов. — С другой стороны, сейчас появляется довольно большая категория молодых людей, которые, закончив институт, начинают работать в IT-индустрии. Они, по большей части, целенаправленно ищут квартиры за пределами МКАДа, в хороших малоэтажных комплексах. Специфика их отрасли позволяет им работать из дома, а удаленность, пусть и небольшая, от Москвы, позволяет обеспечить значительно более комфортные условия проживания.

Естественным же барьером перед оформлением ипотеки для населения сейчас является, скорее, не процент по кредиту, который пробил психологическую отметку и ныне находится ниже 10 процентов, а первый взнос. Сегодня эта сумма составляет порядка 20-30 процентов от первоначальной цены квартиры.

— Думаю, население сейчас не обладает накоплениями подобных размеров, чтобы иметь возможность их потратить. Иначе количество ипотечных сделок было бы значительно выше. Но и сейчас соотношение ипотечных и «чистых» договоров подкрадывается к отметке 50 на 50, — отметил Морозов. — К тому же, не стоит забывать и об альтернативных вариантах. Например, можно просто улучшить жилищные условия. Имеет смысл обменять двухкомнатную квартиру на трехкомнатную, покрыв разницу в цене сравнительно небольшим займом в 1,5 миллиона рублей.