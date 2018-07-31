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В Крыму проживает более двух тысяч миллионеров и один миллиардер
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В Крыму проживает более двух тысяч миллионеров и один миллиардер 

РИА Новости Крым 31 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В Республике более двух тысяч миллионеров и один миллиардер предоставили декларации о доходах в налоговую службу в этом году. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела налогообложения, доходов физлиц и администрирования страховых взносов управления федеральной налоговой службы России по РК Дмитрий Шеряко.
"По итогам декларационной кампании этого года зарегистрирован один человек в Крыму, сумма доходов которого превысила миллиард рублей. Кроме того, на сегодняшний день в Республике насчитывается 14 физических лиц с суммой дохода свыше 100 млн рублей, они уплатили налогов на общую сумму 20 млн рублей", — рассказал он и уточнил, что большинство индивидуальных предпринимателей–миллионеров занимаются розничной и оптовой торговлей.
В налоговой назвали крымских миллионеров и миллиардера самыми добросовестными налогоплательщиками.
"Это категория налогоплательщиков самая послушная, они оплачивают налоги своевременно, без каких-либо опозданий, чтобы в дальнейшем к ним не применяли штрафные санкции", — заметил Шеряко.
Кроме того, по данным представителя УФНС, 1700 крымчан в этом году задекларировали доходы от 1 млн до 10 млн рублей, общая сумма налога этой категории налогоплательщиков составляет 120 млн рублей.
"Кроме того, о доходах от 10 млн до 100 млн рублей отчитались 150 физических лиц. Представители этой категории заплатили 86 млн рублей налогов", — уточнил он.
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