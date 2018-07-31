В Крыму проживает более двух тысяч миллионеров и один миллиардер

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. В Республике более двух тысяч миллионеров и один миллиардер предоставили декларации о доходах в налоговую службу в этом году. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела налогообложения, доходов физлиц и администрирования страховых взносов управления федеральной налоговой службы России по РК Дмитрий Шеряко.

"По итогам декларационной кампании этого года зарегистрирован один человек в Крыму, сумма доходов которого превысила миллиард рублей. Кроме того, на сегодняшний день в Республике насчитывается 14 физических лиц с суммой дохода свыше 100 млн рублей, они уплатили налогов на общую сумму 20 млн рублей", — рассказал он и уточнил, что большинство индивидуальных предпринимателей–миллионеров занимаются розничной и оптовой торговлей.

В налоговой назвали крымских миллионеров и миллиардера самыми добросовестными налогоплательщиками.

"Это категория налогоплательщиков самая послушная, они оплачивают налоги своевременно, без каких-либо опозданий, чтобы в дальнейшем к ним не применяли штрафные санкции", — заметил Шеряко.

Кроме того, по данным представителя УФНС, 1700 крымчан в этом году задекларировали доходы от 1 млн до 10 млн рублей, общая сумма налога этой категории налогоплательщиков составляет 120 млн рублей.

"Кроме того, о доходах от 10 млн до 100 млн рублей отчитались 150 физических лиц. Представители этой категории заплатили 86 млн рублей налогов", — уточнил он.