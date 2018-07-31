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В районе Преображенское неплательщикам за ЖКУ ограничили коммунальные услуги
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В районе Преображенское неплательщикам за ЖКУ ограничили коммунальные услуги 

Управа района Преображенское 31 июля 2018
Фото: Управа района Преображенское
Около десяти миллионов рублей недополучили от потребителей за предоставленные коммунальные услуги управляющие компании района Преображенское.
Жители Преображенского задолжали управляющим организациям более 90 млн рублей. К сожалению, сумма долга не снижается, несмотря на постоянные напоминания, рассылку единых платежных документов (ЕПД). В адрес должников было направлено более 10 тыс. долговых единых платежных документов за пользование коммунальными услугами.
Из-за долгов пришлось ограничить в коммунальных услугах почти сотню квартир. В результате собственники и арендаторы 17 из них оплатили 1,2 млн рублей в счет долгов. Как мы уже ранее сообщали, более трехсот исковых заявлений направили в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги управляющие компании района Преображенское.
В районе Преображенское работа с неплательщиками за ЖКУ ведется в ежедневном формате. С жителями, имеющими задолженность более 6-ти месяцев, ведётся претензионно-исковая работа по взысканию задолженности. На сегодняшний день судебные приставы уже приступили к работе с неплательщиками за ЖКУ. По 90 исполнительным листам ими было взыскано более одного миллиона рублей. В районе Преображенское работа с неплательщиками будет продолжена и в дальнейшем.
Напомним, что управляющие компании идут навстречу должникам, предлагая им рассчитаться по счетам в рассрочку, заключив договоры о реструктуризации. На сегодняшний день заключено 184 счета на сумму более 5 млн рублей.
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