В районе Преображенское неплательщикам за ЖКУ ограничили коммунальные услуги

Около десяти миллионов рублей недополучили от потребителей за предоставленные коммунальные услуги управляющие компании района Преображенское.

Жители Преображенского задолжали управляющим организациям более 90 млн рублей. К сожалению, сумма долга не снижается, несмотря на постоянные напоминания, рассылку единых платежных документов (ЕПД). В адрес должников было направлено более 10 тыс. долговых единых платежных документов за пользование коммунальными услугами.

Из-за долгов пришлось ограничить в коммунальных услугах почти сотню квартир. В результате собственники и арендаторы 17 из них оплатили 1,2 млн рублей в счет долгов. Как мы уже ранее сообщали, более трехсот исковых заявлений направили в суд на неплательщиков за жилищно-коммунальные услуги управляющие компании района Преображенское.

В районе Преображенское работа с неплательщиками за ЖКУ ведется в ежедневном формате. С жителями, имеющими задолженность более 6-ти месяцев, ведётся претензионно-исковая работа по взысканию задолженности. На сегодняшний день судебные приставы уже приступили к работе с неплательщиками за ЖКУ. По 90 исполнительным листам ими было взыскано более одного миллиона рублей. В районе Преображенское работа с неплательщиками будет продолжена и в дальнейшем.

Напомним, что управляющие компании идут навстречу должникам, предлагая им рассчитаться по счетам в рассрочку, заключив договоры о реструктуризации. На сегодняшний день заключено 184 счета на сумму более 5 млн рублей.