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Замок из «Игры престолов» выставили на продажу
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Замок из «Игры престолов» выставили на продажу 

Деловая газета «Взгляд» 1 августа 2018
Фото: public domain
В Северной Ирландии часть исторического замка середины XIX века, в котором проходили съемки популярного сериала «Игра престолов», решили продать за 656 тыс. долларов.
В этом замке была снята сцена сериала «Игра престолов», в которой Робб Старк казнит Рикарда Карстарка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Travel and Leisure.
С момента постройки в середине XIX века и до 1921 году в этом месте жила семья графов Госфорд. В годы Второй мировой войны там были размещены войска, а после строение преобразовали в отель.
Заявленная стоимость ниже, чем цена дома в американском Лос-Анджелесе, но примерно сопоставима со стоимостью дома в Лондоне. Новый владелец получит шесть роскошных многоэтажных квартир со сводчатыми потолками и каминами XIX века.
Отметим, что, согласно базе данных ЦИАН, стоимость замка (656 тыс. долларов — около 40 млн 889 тыс. рублей — прим. ВЗГЛЯД) примерно соответствует цене четырехкомнатной квартиры в центре Москвы.
«Игра престолов» — популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на серии книг писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня».
В апреле Мартин сообщил, что шестая книга серии не появится на прилавках в 2018 году.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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