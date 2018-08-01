Замок из «Игры престолов» выставили на продажу

В Северной Ирландии часть исторического замка середины XIX века, в котором проходили съемки популярного сериала «Игра престолов», решили продать за 656 тыс. долларов.

В этом замке была снята сцена сериала «Игра престолов», в которой Робб Старк казнит Рикарда Карстарка, передает РИА «Новости» со ссылкой на Travel and Leisure.

С момента постройки в середине XIX века и до 1921 году в этом месте жила семья графов Госфорд. В годы Второй мировой войны там были размещены войска, а после строение преобразовали в отель.

Заявленная стоимость ниже, чем цена дома в американском Лос-Анджелесе, но примерно сопоставима со стоимостью дома в Лондоне. Новый владелец получит шесть роскошных многоэтажных квартир со сводчатыми потолками и каминами XIX века.

Отметим, что, согласно базе данных ЦИАН , стоимость замка (656 тыс. долларов — около 40 млн 889 тыс. рублей — прим. ВЗГЛЯД) примерно соответствует цене четырехкомнатной квартиры в центре Москвы.

«Игра престолов» — популярный американский сериал в жанре фэнтези, основанный на серии книг писателя Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня».

В апреле Мартин сообщил, что шестая книга серии не появится на прилавках в 2018 году.