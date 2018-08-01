Прибавка к пенсии работающих пенсионеров выросла в два раза

Он коснулся всех пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в 2017 году работодатели уплачивали страховые взносы. Как сообщили «Российской газете» в Пенсионном фонде, прибавка рассчитывается индивидуально и зависит от размера заработной платы пенсионера. «Максимальная прибавка в результате перерасчета ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет 235,74 рубля», — уточнили в ПФР

В августе 2017 года Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий 11,8 млн пенсионеров, работавших в 2016 году. Средний размер прибавки тогда составил 169 рублей.

Пенсии неработающих пенсионеров ежегодно индексируется на определённый процент, зависящий от общей годовой инфляции. В 2018 году она составила 3,7 процента при инфляции в 2017 году в 2,5 процента. В следующем году индексация планируется с 1 января на 7,05 процента, подтвердили в Пенсионном фонде России.

Как росли страховые пенсии в России у неработающих пенсионеров:

2013 10,7 тыс. руб. 2014 11,6 тыс. руб. 2015 12,8 тыс. руб. 2016 13,2 тыс. руб. 2017 13,8 тыс. руб. 2018 14,2 тыс. руб.