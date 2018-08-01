Московских ипотечников отправили за МКАД

Московская семья со среднестатистическим доходом может себе позволить полноценное жилье в ипотеку только за пределами МКАД, при этом паре придется минимизировать свои повседневные траты. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании «Метриум».

Суммарный медианный доход пары москвичей составляет 90,6 тысячи рублей, это позволяет выделить на ежемесячные платежи по ипотеке порядка 46 тысяч рублей, отмечается в исследовании. При этом заемщикам придется отказаться от заграничных поездок, посещения кафе, ресторанов и кино, курения и употребления алкоголя, а также от регулярного фитнеса. Позволить себе такси пара сможет не чаще раза в неделю.

В этом случае при стандартных для столицы на середину 2018-го ипотечных условиях (первоначальный взнос 15 процентов, средняя ставка 9,39 процента и срок кредитования 15 лет) семья из двух москвичей сможет приобрести квартиру по цене до 5,21 миллиона рублей, подсчитали аналитики «Метриум».

В границах Москвы в таком бюджете предлагаются однокомнатные квартиры, рассчитывать на более подходящие для семьи двух— и трехкомнатные варианты заемщики могут, рассмотрев жилые комплексы за МКАД, отмечают в компании.

Кроме того, по подсчетам «Метриум», чтобы позволить себе двухкомнатную квартиру в границах Московской кольцевой, пара среднестатистических заемщиков может увеличить срок займа до 30 лет, а первоначальный взнос — до 975 тысяч рублей. В этом случае семье будет доступна квартира в бюджете до 6,5 миллиона рублей.

Ранее в июле 2018-го заместитель председателя Банка России Василий Поздышев выразил озабоченность тем фактом, что все больше россиян оформляют потребительские кредиты, чтобы использовать полученные деньги в качестве первоначального взноса по ипотеке. Мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков», — заявил зампред ЦБ.

Тенденцию подтвердили и специалисты бюро кредитных историй «Эквифакс», по статистике которого доля таких ипотечных кредитов устойчиво растет в России в течение последних 12 месяцев.