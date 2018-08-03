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ПФР: российские семьи распорядились маткапиталом на 137 млрд рублей
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ПФР: российские семьи распорядились маткапиталом на 137 млрд рублей 

Газета.Ru 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
За первое полугодие российские семьи распорядились материнским капиталом на 137 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Пенсионного фонда России, поступившем в «Газету.Ru».
"За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд руб", — заявили в фонде.
Отмечается, что две трети семей использовали материнский капитал для погашения кредитов и займов, включая уплату первого взноса и платежей по кредиту.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рассмотрит законопроект, которым предусматривается сокращение срока выдачи сертификата на материнский капитал вдвое.
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