ПФР: российские семьи распорядились маткапиталом на 137 млрд рублей

За первое полугодие российские семьи распорядились материнским капиталом на 137 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе Пенсионного фонда России, поступившем в «Газету.Ru».

"За шесть месяцев 2018 года Пенсионный фонд России выдал 328,3 тыс. сертификатов на материнский капитал и удовлетворил 382 тыс. заявлений семей о распоряжении средствами на общую сумму 137,2 млрд руб", — заявили в фонде.

Отмечается, что две трети семей использовали материнский капитал для погашения кредитов и займов, включая уплату первого взноса и платежей по кредиту.