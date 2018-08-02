Ещё
За полгода диспансеризацию прошли более 1,8 млн клиентов ВТБ Медицинское страхование
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

За полгода диспансеризацию прошли более 1,8 млн клиентов ВТБ Медицинское страхование 

Волга Ньюс 17 часов назад
Фото: 711.ru
Обследование, направленное на выявление и предупреждение развития заболеваний, проводится бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС) один раз в три года. С этого года один раз в два года для взрослых людей проводятся дополнительные исследования, включая маммографию для женщин в возрасте от 50 до 70 лет. Этим правом воспользовались 70 тысяч клиентов ВТБ МС.
Елена Белоусенко, генеральный директор ВТБ Медицинское страхование, прокомментировала: «Выявленное на ранней стадии заболевание, правильно поставленный диагноз и грамотно разработанный план лечения позволяют избежать осложнений при болезни, быстрее восстановить работоспособность и вернуть человека к активной полноценной жизни. Именно для этого гражданам нашей страны предоставлено право на бесплатную диспансеризацию. Задача нашей страховой компании — рассказывать своим клиентам об их правах в системе ОМС. Тем самым мы вносим свой вклад в формирование здоровой нации».
Волга Ньюс: последние новости
ВТБ реализует залоговое имущество со скидкой до 70% Пенсионерка отсудила деньги у центра диетологии за неоказанные услуги Промсвязьбанк полностью погасил выпуск облигаций в рамках первой сделки по секьюритизации кредитов МСП
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение