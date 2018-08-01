СМИ: Goldman Sachs увеличил до 50% долю в Malltech

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Американский инвестбанк Goldman Sachs увеличил до 50% свою долю в компании Malltech (ранее — «Росевродевелопмент»), владеющей сетью торговых центров в российских регионах, сообщила газета «Коммерсант»

По данным источников издания, банку удалось увеличить долю с 28% до 50% как кредитору, выдавшему компании 100 миллионов долларов на покупку торгового центра «Лето» в Петербурге.

В Malltech и Goldman Sachs от комментариев газете отказались.