Ещё
СМИ: Goldman Sachs увеличил до 50% долю в Malltech
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

СМИ: Goldman Sachs увеличил до 50% долю в Malltech 

РИА Недвижимость 1 августа 2018
МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Американский инвестбанк Goldman Sachs увеличил до 50% свою долю в компании Malltech (ранее — «Росевродевелопмент»), владеющей сетью торговых центров в российских регионах, сообщила газета «Коммерсант».
По данным источников издания, банку удалось увеличить долю с 28% до 50% как кредитору, выдавшему компании 100 миллионов долларов на покупку торгового центра «Лето» в Петербурге.
В Malltech и Goldman Sachs от комментариев газете отказались.
Malltech приобрела ТЦ «Лето» у принадлежащей ВТБ компании «Галс девелопмент» весной 2018 года. Сделка оценивалась в 150-170 миллионов долларов.
РИА Недвижимость: последние новости
Москва заняла 11-е место в мире по росту цен на элитное жилье Обманутых дольщиков в Ростове заселят в невостребованное жилье для военных Половину нового элитного жилья Москвы реализуют в закрытых продажах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение