СМИ: Goldman Sachs увеличил до 50% долю в Malltech 

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Американский инвестбанк Goldman Sachs увеличил до 50% свою долю в компании Malltech (ранее — «Росевродевелопмент»), владеющей сетью торговых центров в российских регионах, сообщила газета «Коммерсант».
По данным источников издания, банку удалось увеличить долю с 28% до 50% как кредитору, выдавшему компании 100 миллионов долларов на покупку торгового центра «Лето» в Петербурге.
В Malltech и Goldman Sachs от комментариев газете отказались.
Malltech приобрела ТЦ «Лето» у принадлежащей ВТБ компании «Галс девелопмент» весной 2018 года. Сделка оценивалась в 150-170 миллионов долларов.