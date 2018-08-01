ЦБ РФ обновил список страховщиков ответственности застройщиков

МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России обновил список организаций, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору, исключив из него компании «Уралсиб» и «Верна», следует из материалов ЦБ, размещённых на сайте регулятора.

Как следует из материалов, страховщики, вошедшие в список, соответствуют требованиям статьи 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и нормативным актам Банка России.