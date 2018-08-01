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ЦБ РФ обновил список страховщиков ответственности застройщиков
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ЦБ РФ обновил список страховщиков ответственности застройщиков 

Прайм 1 августа 2018
МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Банк России обновил список организаций, которые вправе заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору, исключив из него компании «Уралсиб» и «Верна», следует из материалов ЦБ, размещённых на сайте регулятора.
Как следует из материалов, страховщики, вошедшие в список, соответствуют требованиям статьи 15.2 Федерального закона № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и нормативным актам Банка России.
Таким образом, сейчас в список входят 13 страховых компаний: «Проминстрах», "Ингосстрах", ВСК, "Альфастрахование", "ВТБ Страхование", «Югория», "Абсолют страхование", "РСХБ-Страхование", ПАРИ, "Московская акционерная страховая компания", "БИН Страхование", "СК «Респект» и "Потребительское общество взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков".
В страховой группе «Уралсиб» РИА Новости сказали, что этот вид страхования никогда не был целевым для компании, и у них не было продано ни одного полиса страхования ответственности застройщика. «То, что компании в реестре этом, совсем не значит, что все они занимаются этим видом в реальности», — заключили в «Уралсибе».
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