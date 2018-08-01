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Объем строительства жилья в Петербурге достиг рекордных показателей
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Объем строительства жилья в Петербурге достиг рекордных показателей 

АСН-Инфо 1 августа 2018
Фото: АСН-Инфо
Аналитики Knight Frank St Petersburg подсчитали, что объем строительства жилья в Петербурге без учета пригородов достиг максимального значения за всю историю рынка, составив около 7,5 млн кв. м.
Это на 24% выше пиковых показателей 10-тилетней давности и на 16% больше объема строительства в 2013 году.
По мнению экспертов, такой рост рынка обусловлен в первую очередь изменениями в жилищном законодательстве, которые вступили в силу с 1 июля нынешнего года. Зная об ужесточении правил, девелоперы заранее постарались вывести на рынок проекты, на которые успели получить разрешения на строительство.
«Действительно, после того, как было объявлено об ужесточении правил долевого строительства, объемы вывода на рынок нового предложения увеличились. Так в Санкт-Петербурге за I половину 2018 года было выведено в продажу квартир на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2017 г. Однако изменения в жилищном законодательстве подстегнули не только девелоперов, но и покупателей — продажи в I полугодии по предварительным оценкам Knight Frank St Petersburg выросли на 20-25%.», — комментирует Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg.
По мнению аналитиков, в условиях сниженных ставок по ипотеке до конца 2018 г. спрос будет оставаться на высоком уровне, даже при прогнозируемом повышении цен на недвижимость.
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