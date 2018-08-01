Тверская улица в Москве лидирует в снижении стоимости аренды магазинов

Верхняя граница ставок на Тверской улице в Москве упала в I полугодии текущего года на 20% и составила 45 000-160 000 руб. за кв. м в год. По динамике падения ставок Тверская стала рекордсменом. Так, на Садовом кольце аренда снизилась на 17,6%, на Арбате — на 13%, в Столешниковом переулке — на 10,7%. Только на Кузнецком мосту отмечен рост верхней границы ставок аренды на 10%. Такие данные приводятся в исследовании компании Knight Frank.

Стремительное снижение цен на аренду магазинов на Тверской во многом связано с тем, что эта улица постепенно становится пешеходной и туда стремятся книжные и интерьерные магазины, продуктовые, одежные ритейлеры, салоны красоты, кафе неполного цикла, выручка которых значительно ниже, чем у арендаторов, ориентированных на автомобилистов, считает директор направления стрит-ритейл компании Knight Frank Виктория Камлюк . «Соответственно, они изначально договариваются с собственниками помещений на Тверской о более низкой арендной ставке. Вслед за новыми арендаторами действующие операторы при пролонгации договоров аренды также просят скидку», — рассказывает Камлюк.

Больше всего за аренду своих площадей просят собственники помещений в Столешниковом переулке и на улицах Кузнецкий мост, Никольская и Тверская (на участке от ст. м. «Охотный Ряд» до ст. м. «Пушкинская»). Максимальные значения здесь колеблются от 160 000 руб. до 250 000 руб. за кв. м в год.

В ткущем году предложение торговых площадей в стрит-ритейле на центральных торговых коридорах Москвы почти не изменился, увеличившись лишь на на 0,6% или 3 300 кв. м, достигнув 583 600 кв. м. Новые площади появились в основном за счет выхода на рынок нового здания в Столешниковом переулке и помещений, которые ранее не имели отдельного входа с улицы или у них был иной вид разрешенного использования.

«В краткосрочной перспективе возможно увеличение предложения на Варварке и комплексе «Гостиный двор», Богоявленском переулке вдоль которых проходят пешеходные потоки к парку «Зарядье» и ГУМу, — отмечает Виктория Камлюк. — Здания, выходящие фасадной частью на данные торговые коридоры, но требующие реконструкции, в будущем могут стать полноценной торговой инфраструктурой».

С завершением программы «Моя улица» произошло увеличение пешеходного трафика, что в свою очередь повлекло за собой сокращение доли вакантных площадей. Так, по итогам I полугодия 2018 г. доля вакантных площадей на центральных пешеходных улицах Москвы составила 2,1%, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4 п.п.