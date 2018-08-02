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Российские сироты вышли на митинг с требованием жилья
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Российские сироты вышли на митинг с требованием жилья 

Lenta.ru 21 час назад
Фото: Vladnews.ru
Во Владивостоке вышли на митинг выпускники детдомов, которые многие годы не могут получить положенное по закону жилье от государства, передает «Интерфакс» в четверг, 2 августа.
Протестующие, съехавшиеся со всего Приморья, потребовали поставить распределение квартир на контроль прокуратуры. «Выступаем против неудовлетворительной работы администрации Приморья, которая повлекла огромную очередь на квартиры, требуем привлечь виновных к ответственности», — отмечено в резолюции митинга.
Одной из участниц митинга Елене Чопиной, как сообщает агентство, уже 30 лет. Она воспитывает 8-летнего ребенка, стоит 194-й в очереди на жилье в Уссурийске. «Наверное, получу квартиру к пенсии. Выходит ребенок из детского дома в 18 лет, и куда ему идти жить, на вокзал? И так 7 тысяч человек ходят, перебиваются», — сказала Елена.
Другая добавила, что из-за отсутствия прописки не может устроиться на нормальную работу, хоть и получила высшее образование. «Без прописки не могу пойти в поликлинику, где тоже требуют прописку. Нам нужно хоть что-то: сертификат, жилье, чтобы была какая-то опора», — отметила она.
По данным организаторов в митинги участвуют три десятка сирот и членов их семей.
В Приморье в очереди на жилье стоят 7040 сирот. Для решения этой проблемы, как пояснили в администрации региона, требуется восемь миллиардов рублей, но в бюджете края на 2018 год предусмотрен только один миллиард.
В июне шесть жительниц Приморья установили палатку и объявили голодовку на центральной площади Владивостока из-за отсутствия жилья. Протест был прекращен после предложения из администрации региона временно поселиться в общежитии одного из учебных заведений.
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