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В сентябре объем интервенций Минфина уменьшится до 370 млрд руб за месяц
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В сентябре объем интервенций Минфина уменьшится до 370 млрд руб за месяц 

Прайм 4 часа назад
Фото: BFM.RU
В пятницу министерство финансов объявило, что с 7 августа по 9 сентября потратит на покупку иностранной валюты 383 млрд руб. ($6,1 млрд по курсу 63 руб. за доллар). Этот объем станет рекордно высоким за всю историю интервенций, он лишь немного ниже нашей оценки (387 млрд руб.). По оценке Минфина, дополнительные доходы от реализации нефти и газа в августе составят 388 млрд руб. (против 387 млрд руб. в июле). Фактический объем нефтегазовых доходов в июле оказался всего на 5 млрд руб. меньше оценочного, тогда как в июне он отстал от расчетного показателя на 40 млрд руб. Таким образом, объем интервенций, рассчитываемый как оценка дополнительных нефтегазовых доходов, скорректированная на разницу между их расчетным и фактическим значением за предыдущий месяц, вырастет на 36 млрд руб. (с округлением) по сравнению с июльскими 348 млрд руб.
Средний объем покупки валюты за одну сессию увеличится умеренно — с нынешних $250 млн до $260 млн в день. Это объясняется календарным фактором: в ближайший период интервенций будет 23 рабочих дня (самый высокий показатель за весь текущий год).
Мы ожидаем, что в сентябре объем интервенций несколько уменьшится — до 370 млрд руб. за месяц, если цена нефти Юралз в этот период останется вблизи текущего уровня $72/барр. Однако объем покупок за сессию вырастет еще больше — до $290 млн, поскольку в сентябре будет лишь 20 рабочих дней. На наш взгляд, столь небольшие изменения вряд ли существенно повлияют на обменный курс рубля, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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