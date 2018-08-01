Две компании вложат 180 млн рублей в строительство крупнейшего в Новосибирске долгостроя

НОВОСИБИРСК, 1 августа. / ТАСС /. Два новосибирских застройщика вложат 180 млн рублей в продолжение строительства крупнейшего в городе микрорайона-долгостроя. Для сдачи четырех домов ЖК «Закаменский» потребуется привлечь более 800 млн руб. инвестиций, сообщает в среду пресс-служба областного комитета КПРФ , который возглавляет мэр Новосибирска Анатолий Локоть

"Две новосибирских строительных компании ("Стрижи" и «Энергомонтаж») в рамках масштабного инвестиционного проекта вложат 180 млн рублей на достройку проблемных домов в микрорайоне «Закаменский». Сумма будет поделена между объектами поровну, несмотря на разную степень их готовности. В сентябре 2018 года деньги должны быть перечислены жилищно-строительным кооперативам (ЖСК), которые создали дольщики каждого из домов", — говорится в сообщении.

При этом средняя сумма дефицита средств на каждый дом составила около 250 млн рублей, поэтому работы по поиску инвесторов продолжаются, чтобы строительство вновь не остановилось.

Но прошедшем в среду рабочем совещании Локоть отметил, что дефицит можно также сократить за счет субсидии из областного бюджета на благоустройство территории и льготного подключения коммуникаций.

О «Закаменском»

"Закаменский" — один из крупнейших российских долгостроев. Общее число дольщиков и членов их семей, не получивших квартиры, составляет около 4 тысяч. В 2008-2013 гг. застройщик микрорайона — компания «Неоград-Инвест» — заключила 1,4 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилых домов в «Закаменском» и получила от дольщиков более 2 млрд рублей.

В отношении руководителей «Неоград-Инвест» расследованы два уголовных дела, каждый раз по обвинению в хищении 1 млрд рублей дольщиков. По первому из уголовных дел суд в июне вынес решение, приговорив топ-менеджеров к условному и реальным срокам лишения свободы. Второе дело было направлено в суд в марте.

В настоящее время недостроенными остаются четыре из семи многоэтажек жилого массива «Закаменский».