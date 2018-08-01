Специалисты прогнозируют рост цен на квартиры в Хорошево-Мневника

Эксперты агентства «Индикаторы рынка недвижимости» прогнозируют, что средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в районе Хорошево-Мневники в течение ближайших трех месяцев вырастет.

«Сегодня цена «квадрата» составляет 197 218 рублей. Хорошево-Мневники занимает 21 позицию из 86 в рейтинге столичных районов. При этом стоимость жилья здесь на 17,8% выше среднемосковского уровня. Наиболее вероятное значение среднего уровня цен на квартиры в районе через три месяца составит 202 160 рублей за квадратный метр», — говорится в сообщении агентства.

Схожие ценовые показатели имеют квартиры в районе Крылатское. Там квадратный метр жилой недвижимости сейчас стоит 191 095 рублей. (ео)