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Специалисты прогнозируют рост цен на квартиры в Хорошево-Мневника
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Специалисты прогнозируют рост цен на квартиры в Хорошево-Мневника 

Управа района Хорошево-Мневники 1 августа 2018
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Эксперты агентства «Индикаторы рынка недвижимости» прогнозируют, что средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в районе Хорошево-Мневники в течение ближайших трех месяцев вырастет.
«Сегодня цена «квадрата» составляет 197 218 рублей. Хорошево-Мневники занимает 21 позицию из 86 в рейтинге столичных районов. При этом стоимость жилья здесь на 17,8% выше среднемосковского уровня. Наиболее вероятное значение среднего уровня цен на квартиры в районе через три месяца составит 202 160 рублей за квадратный метр», — говорится в сообщении агентства.
Схожие ценовые показатели имеют квартиры в районе Крылатское. Там квадратный метр жилой недвижимости сейчас стоит 191 095 рублей. (ео)
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