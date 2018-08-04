Ещё
Власти Подмосковья рассчитывают избавиться от борщевика не ранее чем через три года
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.15
$
63.50
73.35
73.47
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
73.42
+0.00 Золото
1214.50
–0.01 РТС
1145.08
+0.25
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1568
–0.0124
23.07
1.1692
02.08
29.07
24.07

Власти Подмосковья рассчитывают избавиться от борщевика не ранее чем через три года 

ТАСС 13 часов назад
Фото: Газета "Труд"
ИСТРА /Московская область/, 4 августа. /ТАСС/. Минимум три года потребуется властям Московской области на планомерную борьбу с опасным сорняком — борщевиком Сосновского в регионе. Об этом в субботу журналистам сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин в кулуарах Третьего всероссийского фестиваля сыра в Истринском районе Московской области.
"Это не простое растение, за один год оно не уничтожается.
Мы сейчас говорим о сроке не менее трех лет. Семена борщевика в ряде случаев прорастают в течение 5-7 лет после попадания в почву", — сказал Разин.
Он добавил, что в 2018 году на субсидии для владельцев частных земельных участков на борьбу с борщевиком из областного бюджета выделят не менее 54 млн рублей.
Борщевик — ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи. На территории Подмосковья в конце 2017 года выявлено более 32 тыс. га, заросших этим растением.
В Подмосковье с 2018 году начали реализовывать первую в России программу по борьбе с борщевиком. На соответствующие мероприятия в течение текущего года планируется потратить 300 млн рублей из областного бюджета.
ТАСС: последние новости
Путин утвердил выведение из-под налогообложения движимого имущества юридических лиц Программа рефинансирования ипотеки для дольщиков Urban Group стартует 6 августа Сколько россияне платили за оформление загранпаспорта. Досье
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия жестко ответит США на пошлины16
Час Х: первые санкции накрыли Иран52
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала252
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей57
В отказе от наличных нашли угрозу22
Видео
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
04:07
«Прямиком из ада»: США ударили по рублю
Экономика Статьи
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
01:38
Назван самый дорогой месяц для путешествий
Личный счет Общество
06:53
Провинциалы придумали схему отъема квартир у москвичей
Недвижимость
08:38
Дерипаска отказался выходить из-под санкций
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение