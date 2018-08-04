Власти Подмосковья рассчитывают избавиться от борщевика не ранее чем через три года

ИСТРА /Московская область/, 4 августа. / ТАСС /. Минимум три года потребуется властям Московской области на планомерную борьбу с опасным сорняком — борщевиком Сосновского в регионе. Об этом в субботу журналистам сообщил министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин в кулуарах Третьего всероссийского фестиваля сыра в Истринском районе Московской области.

"Это не простое растение, за один год оно не уничтожается.

Мы сейчас говорим о сроке не менее трех лет. Семена борщевика в ряде случаев прорастают в течение 5-7 лет после попадания в почву", — сказал Разин.

Он добавил, что в 2018 году на субсидии для владельцев частных земельных участков на борьбу с борщевиком из областного бюджета выделят не менее 54 млн рублей.

Борщевик — ядовитый сорняк, способный вызвать воспаление кожи. На территории Подмосковья в конце 2017 года выявлено более 32 тыс. га, заросших этим растением.

В Подмосковье с 2018 году начали реализовывать первую в России программу по борьбе с борщевиком. На соответствующие мероприятия в течение текущего года планируется потратить 300 млн рублей из областного бюджета.