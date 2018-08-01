Число заинтересованных «чёрной пятницей» людей в 2018 г выросло вдвое

МОСКВА, 1 авг — РИА Недвижимость. Число людей, проявивших интерес к ежегодной онлайн-распродаже недвижимости Black Friday Real Estate, прошедшей в московском регионе в этом году с 27 по 29 июля, по предварительным подсчетам, увеличилось вдвое и составило более 30 тысяч человек, рассказала в среду на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» руководитель проекта Юлия Солодовникова.

"Акция 2018 года вызвала небывалый ажиотаж и интерес. Более 30 тысяч человека подписались на нее в течение 10 дней предваряющей распродажу рекламной кампании. Это в два с половиной раза больше показателей прошлого года", — сказала она, отметив, что в акции принимали участие 36 компаний, было выставлено 70 объектов — это 1942 лота.

Примечательно, что в первые 2 часа распродажи было забронировано 44% лотов, а за три дня в акции было забронировано более 2, 2 тысячи предложений — почти вдвое больше прошлогоднего показателя, добавила Солодовникова. Она также отметила, что многие покупатели бронируют несколько лотов и уже после бронирования выбирают один для покупки, а освободившиеся лоты доступны для бронирования другим покупателям, таким образом цифра бронирований превышает количество лотов в акции.

По словам Солодовниковой, рекордной в этом году была и максимальная скидка, она составила 42% по сравнению с 37% в 2017 году. При этом общая сумма скидок в рамках акции этого года составила почти 4 миллиарда рублей. Она также подчеркнула, что это предварительные подсчеты, а окончательные итоги будут подведены примерно через месяц. Солодовникова добавила, что в этом году, помимо застройщиков, в акции принял участие и Газпромбанк (АО), предоставив покупателям «Черной пятницы» специальные условия, начиная от рассмотрения заявки за 1 день и заканчивая 30-летним сроком кредитования.