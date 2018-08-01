Чистая прибыль Tele2 по МСФО во II квартале составила 1 млрд руб против убытка год назад

МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Tele2 , одного из крупнейших сотовых операторов РФ, по МСФО во втором квартале 2018 года составила 1 миллиард рублей против убытка в 1,5 миллиарда рублей годом ранее, сообщает компания.

Выручка оператора выросла на 18,2% в сравнении со вторым кварталом 2017 года и достигла 35,2 миллиарда рублей. Показатель EBITDA составил 11 миллиардов рублей, увеличившись на 44,7%. Показатель рентабельности EBITDA вырос на 5,7 процентного пункта, до 31,3%. Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 38% и достиг значения 3,3.

"Выручка компании продолжает расти двузначными темпами, при этом, как и планировалось, мы вышли на чистую прибыль. Важно, что эти результаты достигнуты за счет улучшения качества абонентской базы: прежде всего увеличения доли пользователей мобильного интернета вследствие ускоренного развития сетей LTE и выгодных пакетных тарифов обновленной линейки «Мой Tele2», — приводит пресс-служба оператора слова гендиректора компании Сергея Эмдина

Tele2 — оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей.