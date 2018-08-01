Банк «Санкт-Петербург» повышает цену своих акций

В четверг, 2 августа, совет директоров банка «Санкт-Петербург» рассмотрит вопрос о выкупе акций банка, говорится в повестке заседания. «В ходе Дня инвестора в апреле мы сказали рынку о неудовлетворенности рыночной ценой акций и возможном обратном выкупе. Мы планируем, что банк потратит на приобретение акций около $10 млн», — передал через пресс-службу зампред правления Константин Баландин

На этих новостях цена акций банка «Санкт-Петербург» на Москвской бирже начала стремительно расти: с 50,05 руб. в 14:10 мск спустя час она поднялась до 52,45 руб., рост по отношению к открытию составил 5,85%. Индекс МосБиржи к этому моменту терял 0,3%. Капитализация банка — 26 млрд руб., в обращении находится 499,5 млн его обыкновенных акций.

«Санкт-Петербург» разместил свои бумаги осенью 2007 г., тогда акции продавались по 111 руб. В 2013 г. банк размещал акции уже по 41 руб., тогда практически весь выпуск на 2,6 млрд руб. выкупили акционеры. В третий раз «Санкт-Петербург» пошел на биржу в 2017 г. : он размещал бумаги по 53 руб. за штуку и привлек 3,18 млрд руб.