Банк «Санкт-Петербург» повышает цену своих акций 

В четверг, 2 августа, совет директоров банка «Санкт-Петербург» рассмотрит вопрос о выкупе акций банка, говорится в повестке заседания. «В ходе Дня инвестора в апреле мы сказали рынку о неудовлетворенности рыночной ценой акций и возможном обратном выкупе. Мы планируем, что банк потратит на приобретение акций около $10 млн», — передал через пресс-службу зампред правления Константин Баландин.
На этих новостях цена акций банка «Санкт-Петербург» на Москвской бирже начала стремительно расти: с 50,05 руб. в 14:10 мск спустя час она поднялась до 52,45 руб., рост по отношению к открытию составил 5,85%. Индекс МосБиржи к этому моменту терял 0,3%. Капитализация банка — 26 млрд руб., в обращении находится 499,5 млн его обыкновенных акций.
«Санкт-Петербург» разместил свои бумаги осенью 2007 г., тогда акции продавались по 111 руб. В 2013 г. банк размещал акции уже по 41 руб., тогда практически весь выпуск на 2,6 млрд руб. выкупили акционеры. В третий раз «Санкт-Петербург» пошел на биржу в 2017 г. : он размещал бумаги по 53 руб. за штуку и привлек 3,18 млрд руб.
На 4 июля основными акционерами банка являются его топ-менеджеры: они контролируют 48,86% обыкновенных акций (доля голосов — 50,48%), из которых 24,14% принадлежит лично предправления банка Александру Савельеву. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) контролирует 4,65% банка, группа East Capital — 4,76%, UBS — 2,56%. Также в составе акционеров есть Норвежский центральный банк (Norges Bank, 1,91%), State Street Bank and Trust Company (1,31%), один из фондов шведской финансовой группы SEB (1,2%). Другие акционеры — сын бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова Сергей (8,19%) и супруг председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Владимир (2,64%). А 23,92% — у акционеров-миноритариев.