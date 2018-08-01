Минобороны РФ не смогло взыскать с самарского завода «Авиакор» 1,5 млрд рублей

Напомним, с четырьмя соответствующими заявлениями федеральное министерство обратилось в суд в конце прошлого года. Речь в этих заявлениях шла о взыскании с самарского предприятия неустойки за просрочку разных этапов исполнения контракта 2012 г., а также о расторжении этого контракта.

Кроме того Минобороны требовало обязать Авиакор провести мероприятия по инвентаризации результатов интеллектуальной деятельности, полученных или использованных в рамках выполнения работ по контракту, и передать их ему.

В феврале текущего года все четыре исковых заявления были объединены в одно производство. Четыре заявления в общей сложности на сумму около 1,5 млрд руб., связанные с взысканием с самарского предприятия неустойки за просрочку исполнения контракта 2012 г., 5 февраля были объединены судом в одно производство.

Отметим, на рассмотрении арбитража в настоящее время находятся еще два заявления Минобороны РФ к заводу Авиакор — о взыскании 928,5 млн руб. и 2,21 млрд рублей.

При этом производство по делу о взыскании 928,5 млн руб. приостановлено до вступления в силу решения по делу на 2,2 млрд рублей.

Стоит пояснить, что требование на 928,5 млн руб. включает в себя 152,8 млн руб. штрафа и 775,6 млн руб. «процентов за пользование авансом как коммерческим кредитом». Задолженность, согласно материалам КАД ВАС, возникла в рамках исполнения госконтракта, заключенного в 2011 году. При этом, согласно годовому отчету завода за 2011 г., речь о контракте на производство самолетов Ан-140. Примечательно, что в заявлении о взыскании с ОАО «Авиакор-авиационный завод» 2,2 млрд руб. Минобороны также требует расторгнуть указанный контракт. Причины же возникновения данной задолженности в КАД ВАС не уточняются.

Но в отчете завода «Авиакор» по итогам деятельности в 2016 г. говорилось о наличии по состоянию на 31 декабря 2016 г. «аванса Министерства обороны РФ по невыполненному контракту» на сумму 2,214 млрд руб., а также уточнялось, что он «может быть классифицирован как просроченная задолженность».