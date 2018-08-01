Банк «Кубань Кредит» запустил акцию по потребительскому кредиту «Особое отношение»

Действие программы распространяется на заемщиков в возрасте от 50 до 70 лет. В рамках данного предложения клиент может оформить потребительский кредит под 11,1% годовых на 25 месяцев. Для индивидуальных предпринимателей процентная ставка будет выше на 2 процентных пункта. Требуется оформление личного страхования.

Максимальная сумма кредита без обеспечения не может превышать 550 тыс. рублей (для клиентов в возрасте от 65 до 70 лет — 220 тыс. рублей), с обеспечением — 1 млн рублей.

В качестве обеспечения по кредиту может выступать поручительство физического лица либо залог транспортного средства. По решению банка может потребоваться страхование предмета залога.

Баклыкова Екатерина. «Оформить кредит по сниженным ставкам можно до 30 сентября 2018 года», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру

Комиссия за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита отсутствует.