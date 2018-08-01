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НС Банк изменил ставки по ряду депозитов в рублях и долларах
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НС Банк изменил ставки по ряду депозитов в рублях и долларах 

Банки.ру 1 августа 2018
НС Банк понизил ставки по некоторым вкладам в рублях и повысил в долларах.
Доходность «Сберегающего» (от 10 тыс. рублей, 500 долларов на 31, 61, 91, 181 и 367 дней) в рублях составит 4,75—6,55% (ранее — 4,75—6,75%), в долларах — 0,2—2,2% годовых (вместо 0,2—2%). Проценты выплачиваются в конце срока.
«Надежный» открывается под 6,4% (вместо 6,5%), а «НС Пенсионный» — под 6,65% годовых (прежде — под 6,75%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.
Продуктовый виджет
«Валютный горизонт» (от 1 тыс. долларов на 732, 1 098 и 1 830 дней) привлекается под 2,25—3% годовых (ранее — под 2,1—2,6%).
Проценты выплачиваются ежегодно или капитализируются.
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