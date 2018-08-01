В ЦБ сообщили об объеме докапитализации Азиатско-Тихоокеанского банка

"Наша оценка, что на докапитализацию АТБ понадобится около 10 млрд рублей, это закроет дисбаланс и даст банку новый капитал", — сказал Поздышев.

Он также добавил, что капитал банка после докапитилизации составит около 8-9 млрд руб.

Как стало известно, после этого регулятор будет выставлять АТБ на продажу на конкурентной основе в сентябре текущего года.

В апреле Банк России передал функции временной администрации Азиатско-Тихоокеанского банка Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС).