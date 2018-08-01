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В ЦБ сообщили об объеме докапитализации Азиатско-Тихоокеанского банка
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В ЦБ сообщили об объеме докапитализации Азиатско-Тихоокеанского банка 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Зампред Банка России Василий Поздышев заявил, что ЦБ намерен завершить докапитализацию Азиатско-Тихоокеанского банка в августе. Об этом сообщает RNS.
"Наша оценка, что на докапитализацию АТБ понадобится около 10 млрд рублей, это закроет дисбаланс и даст банку новый капитал", — сказал Поздышев.
Он также добавил, что капитал банка после докапитилизации составит около 8-9 млрд руб.
Как стало известно, после этого регулятор будет выставлять АТБ на продажу на конкурентной основе в сентябре текущего года.
В апреле Банк России передал функции временной администрации Азиатско-Тихоокеанского банка Фонду консолидации банковского сектора (ФКБС).
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