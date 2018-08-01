«Донстрой» в 2018 году сдал 400 тысяч квадратных метров жилья

Компания «Донстрой» получила разрешения на ввод первых пяти корпусов квартала «Сердце Столицы», расположенных на первой линии от Москвы-реки (Шелепихинская набережная). Об этом говорится в сообщении девелопера.

Общая площадь этих корпусов составляет 380 тысяч квадратных метров. С учетом того, что весной был досрочно сдан первый корпус в проекте СИМВОЛ, общий объем ввода компании в 2018 году достиг почти 400 тысяч квадратных метров.

Первую линию квартала «Сердце Столицы» образуют четыре жилых корпуса, включающие 1854 квартиры, и корпус 5 с 468 апартаментами. По замыслу авторов проекта — бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана — архитектурный ансамбль имеет высотные доминанты (36-37-этажные корпуса 1 и 5), между которыми расположены 19-этажные корпуса 2,3 и 4.

Новостройки имеют ряд архитектурных особенностей. В частности отмечается, что высотная градация зданий усилена разным цветовым решением фасадов: в отделке высотных корпусов использованы крупноформатные плиты керамогранита жемчужных оттенков, более низкие корпуса оформлены штучной немецкой клинкерной плиткой Ströher сочных кирпичных тонов.

Кроме того, сложный рельеф фасадов подчеркивается широкими площадями остекления: панорамными и угловыми окнами, витражами, лоджиями и балконами. В квартирах установлены окна высотой 2,15 метра из профиля Rehau Delight Design с увеличенной площадью стекла, что повышает светопроницаемость на 10 процентов по сравнению с обычными оконными системами.

Также в комплексе реализована интересная опция: на «минус втором» уровне жилых корпусов спроектированы зоны для загрузки строительных материалов и мебели. Благодаря такому решению поднимать крупногабаритный груз можно будет сразу на нужный этаж, минуя холл первого этажа.

Для тех, кто желает сразу переехать в готовую квартиру, полностью отведена одна из секций 3 корпуса: здесь представлены квартиры с дизайнерской отделкой и частичной меблировкой (кухонной мебелью итальянской марки Snaidero со встроенной бытовой техникой Bosch).

Жители первой очереди с первых лет проживания получат в пользование масштабную инфраструктуру, размещенную в 4-этажной стилобатной части комплекса. В частности, здесь расположен двухуровневый фитнес-клуб со взрослым и детским бассейнами, трехэтажный торговый центр с крупным супермаркетом, медицинский центр, магазины, кафе, рестораны, пекарни и другое. В подземной части комплекса устроен просторный паркинг на 2152 машиномест.

В компании отмечают, что в дальнейшем, с застройкой второй линии квартала, на территории появятся дополнительные объекты инфраструктуры, включая школу и детский сад, а также внутренний двор с беговыми и велосипедными дорожками, стадионом, площадками для спортивных игр, скейтпарком, летним театром, парком и водоемом.