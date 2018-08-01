Ещё
«Донстрой» в 2018 году сдал 400 тысяч квадратных метров жилья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

«Донстрой» в 2018 году сдал 400 тысяч квадратных метров жилья 

Lenta.ru 1 августа 2018
Фото: пресс-служба «Донстрой»
Компания «Донстрой» получила разрешения на ввод первых пяти корпусов квартала «Сердце Столицы», расположенных на первой линии от Москвы-реки (Шелепихинская набережная). Об этом говорится в сообщении девелопера.
Общая площадь этих корпусов составляет 380 тысяч квадратных метров. С учетом того, что весной был досрочно сдан первый корпус в проекте СИМВОЛ, общий объем ввода компании в 2018 году достиг почти 400 тысяч квадратных метров.
Первую линию квартала «Сердце Столицы» образуют четыре жилых корпуса, включающие 1854 квартиры, и корпус 5 с 468 апартаментами. По замыслу авторов проекта — бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана — архитектурный ансамбль имеет высотные доминанты (36-37-этажные корпуса 1 и 5), между которыми расположены 19-этажные корпуса 2,3 и 4.
Новостройки имеют ряд архитектурных особенностей. В частности отмечается, что высотная градация зданий усилена разным цветовым решением фасадов: в отделке высотных корпусов использованы крупноформатные плиты керамогранита жемчужных оттенков, более низкие корпуса оформлены штучной немецкой клинкерной плиткой Ströher сочных кирпичных тонов.
Кроме того, сложный рельеф фасадов подчеркивается широкими площадями остекления: панорамными и угловыми окнами, витражами, лоджиями и балконами. В квартирах установлены окна высотой 2,15 метра из профиля Rehau Delight Design с увеличенной площадью стекла, что повышает светопроницаемость на 10 процентов по сравнению с обычными оконными системами.
Также в комплексе реализована интересная опция: на «минус втором» уровне жилых корпусов спроектированы зоны для загрузки строительных материалов и мебели. Благодаря такому решению поднимать крупногабаритный груз можно будет сразу на нужный этаж, минуя холл первого этажа.
Для тех, кто желает сразу переехать в готовую квартиру, полностью отведена одна из секций 3 корпуса: здесь представлены квартиры с дизайнерской отделкой и частичной меблировкой (кухонной мебелью итальянской марки Snaidero со встроенной бытовой техникой Bosch).
Жители первой очереди с первых лет проживания получат в пользование масштабную инфраструктуру, размещенную в 4-этажной стилобатной части комплекса. В частности, здесь расположен двухуровневый фитнес-клуб со взрослым и детским бассейнами, трехэтажный торговый центр с крупным супермаркетом, медицинский центр, магазины, кафе, рестораны, пекарни и другое. В подземной части комплекса устроен просторный паркинг на 2152 машиномест.
В компании отмечают, что в дальнейшем, с застройкой второй линии квартала, на территории появятся дополнительные объекты инфраструктуры, включая школу и детский сад, а также внутренний двор с беговыми и велосипедными дорожками, стадионом, площадками для спортивных игр, скейтпарком, летним театром, парком и водоемом.
«Сердце Столицы» — масштабный проект комплексной застройки территории площадью 14 гектаров на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром «Москва-Сити». В квартале реализуется уникальная концепция инфраструктуры и общественных пространств, более 45 процентов территории отводится под озеленение и досуговые зоны. Реализация проекта осуществляется при поддержке финансового партнера компании Банк ВТБ (ПАО).
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение