Эксперты разъяснили методологию моделирования и прогнозирования жилищного рынка 

Совместный труд известных аналитиков в сфере строительства Геннадия и Сергея Стерников предлагает, в частности, эффективный инструментарий для оценки затрат на девелопмент жилой недвижимости. Монография «Методология моделирования и прогнозирования жилищного рынка» объемом более 500 страниц, выпущенная издательством «Проспект», посвящена детальному исследованию способов и методов анализа современного рынка жилья. Авторы книги, Геннадий и Сергей Стерники (см. справку) описывают опыт прогнозирования динамики цен на рынке жилой недвижимости Москвы и других городов начиная с 1995 года, предлагают собственную методику комплексного среднесрочного прогнозирования в отрасли по показателям объема строительства, ввода, предложения, поглощения, динамики цен, и всесторонне характеризуют опыт прогнозирования жилищного рынка Москвы по этой методике при различных макроэкономических сценарных условиях в периоды 2011—2016 гг. Фото: www.domcns.ru При этом ученые уходят от часто встречающегося экстраполирования (переноса) текущих тенденций в будущее, а предлагают веерный расклад возможных последствий по принципу «а что будет, если…». Для представителей девелоперских и строительных компаний данная книга являет собой ценный источник информации и рекомендаций, в частности благодаря тому, что здесь предложен эффективный инструментарий оценки затрат при инвестировании в жилищные проекты. Фото: www.st.novostroy.ru Авторы указывают на то, что можно заранее принять во внимание более полный печень затратных статей, чем это предусматривает стандартная методика Росстата при расчете средней стоимости строительства 1 кв. м жилья. Например, данная методика, констатируют аналитики, не включает затраты на приобретение в собственность земельных участков и объектов природопользования, на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Фото: www.sravni.ru Геннадий и Сергей Стерники предлагают застройщикам учесть следующие затратные статьи при расчете эффективности того или иного инвестиционного проекта в сфере жилья: • формирование земельного участка; • проектирование; • строительно-монтажные работы; • управление; • инженерная инфраструктура, в том числе плата за технологическое присоединение к сетям; • накладные расходы девелопера; • проценты по кредитам; • инвентаризационная стоимость строительства до налогообложения. Всего «Методология моделирования и прогнозирования жилищного рынка» включает девять разделов, каждый из которых будет интересен широкому кругу специалистов в сфере строительства и недвижимости. СПРАВКА Стерник Геннадий Моисеевич. С 1993 по 2015 г. — главный аналитик Российской гильдии риелторов (РГР). В 2004–2006 гг. — основатель и первый руководитель Аналитического консалтингового центра «МИЭЛЬ-Недвижимость». В 2005–2015 гг. — профессор кафедры «Управление проектами и программами» Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова. Управляющий партнер ООО «Sternik’s consulting». В 1995–2015 гг. выполнил более 80 исследований по состоянию рынка недвижимости в городах России, предпочтениям потребителей на рынке, разработке, инвестиционному анализу и обоснованию концепций застройки земельных участков в Москве, Одинцове, Красногорске, Екатеринбурге, Калининграде, Кемерове, Ростове-на-Дону Кандидат технических наук. Автор более 100 научных статей по проблемам рынка недвижимости России, а также 12 учебных пособий, брошюр и книг, в том числе монографии «Анализ рынка недвижимости для профессионалов» (2009 г.). Фото: www.fa.ru Стерник Сергей Геннадьевич, генеральный директор ООО «Sternik’s consulting». Сертифицированный РГР аналитик рынка недвижимости. Сертифицированный «Деловой Россией» аналитик-эксперт рынка недвижимости. Доктор экономических наук. Автор ряда научных публикаций по проблемам оценки недвижимости. Автор первой классификации первичного жилья по качеству и многих методик инвестиционного анализа рынка недвижимости. В настоящее время — ведущий научный сотрудник ИНП РАН, профессор Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ.