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МТС: соцсети стимулруют покупки дорогих смартфонов
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МТС: соцсети стимулруют покупки дорогих смартфонов 

Банки.ру 1 августа 2018
Фото: Sostav.ru
Создание фото и видео контента в соцсетях стимулирует россиян покупать гаджеты с качественными камерами, которые стоят дороже, чем обычные устройства, выяснил в своем исследовании оператор связи МТС. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
За первое полугодие 2018 года россияне потратили на смартфоны 191 млрд рублей — на 36 млрд рублей или на 22,6% больше, чем в первом полугодии 2017 года.
Анализ обезличенных данных абонентов МТС с помощью Big Data показал в первой половине 2018 года рост трафика на загрузку фото, видео и онлайн-трансляции в соцсетях в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост исходящего трафика объясняется высокой популярностью фото и видео контента и онлайн-трансляций в социальных медиа и мессенджерах.
Продуктовый виджет
Самой быстрорастущим стал сегмент от 30 тыс. рублей. Обычно это android-смартфоны, не являющиеся статусными или премиальными устройствами, имеющие качественную оптику для съемки. Средняя цена смартфона в первом полугодии выросла на 20,2%, до 15 252 рублей.
Каждый второй смартфон дороже 30 тыс. рублей приобретается в кредит. Оборот от продаж в кредит в розничной сети МТС в первом полугодии увеличился в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. Средняя цена смартфона, купленного с помощью этого финансового инструмента, выросла на 26% и составила 22 тыс. рублей
Отмечается, что одна из ключевых причин роста рынка — увеличение спроса на смартфоны китайских брендов.
В розничной сети МТС в четыре раза увеличились продажи смартфонов в категории 30—40 тыс. рублей, и в три раза — в категории дороже 40 тыс. рублей.
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