Банк «Открытие» рефинансировал кредиты девелопера «Интеко» на 14,8 млрд руб. 

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк «Открытие» рефинансировал кредиты девелоперской группы «Интеко» на общую сумму 14,8 млрд руб., а также утвердил ей дополнительный лимит проектного финансирования. Общий объем кредитов застройщику превысил 20 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.
"Лимит кредитования может быть использован клиентом для завершения строительства текущих объектов недвижимости, а также реализации новых проектов комплексной жилой застройки", — отмечается в пресс-релизе.
"Интеко" — российская девелоперская группа компаний полного цикла. Осенью 2017 года "Рост банк" консолидировал 87,5% акций застройщика, которые ранее принадлежали различным структурам группы «Сафмар».