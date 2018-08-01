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Банк «Открытие» рефинансировал кредиты девелопера «Интеко» на 14,8 млрд руб.
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Банк «Открытие» рефинансировал кредиты девелопера «Интеко» на 14,8 млрд руб. 

ТАСС 1 августа 2018
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Банк «Открытие» рефинансировал кредиты девелоперской группы «Интеко» на общую сумму 14,8 млрд руб., а также утвердил ей дополнительный лимит проектного финансирования. Общий объем кредитов застройщику превысил 20 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.
"Лимит кредитования может быть использован клиентом для завершения строительства текущих объектов недвижимости, а также реализации новых проектов комплексной жилой застройки", — отмечается в пресс-релизе.
"Интеко" — российская девелоперская группа компаний полного цикла. Осенью 2017 года "Рост банк" консолидировал 87,5% акций застройщика, которые ранее принадлежали различным структурам группы «Сафмар».
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