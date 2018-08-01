Банк «Открытие» рефинансировал кредиты девелопера «Интеко» на 14,8 млрд руб.

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Банк «Открытие» рефинансировал кредиты девелоперской группы «Интеко» на общую сумму 14,8 млрд руб., а также утвердил ей дополнительный лимит проектного финансирования. Общий объем кредитов застройщику превысил 20 млрд руб., говорится в сообщении кредитной организации.

"Лимит кредитования может быть использован клиентом для завершения строительства текущих объектов недвижимости, а также реализации новых проектов комплексной жилой застройки", — отмечается в пресс-релизе.