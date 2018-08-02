Как изменились предпочтения новосибирцев на рынке жилья

Количество квартир, сданных за первые шесть месяцев текущего года в Новосибирской области, снизилось на 26 процентов к аналогичному периоду 2017-го и составило почти 7,6 тысячи. Самый большой спад наблюдается в Новосибирске. Но, что любопытно, общий объем жилой площади, введенной в эксплуатацию, не уменьшился.

— Рынок потерял в квартирах, но не потерял в площадях, — заметил полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД) Максим Марков

По данным регионального минстроя, Новосибирская область остается безусловным лидером по объему введенного жилья в Сибирском федеральном округе, опережая Красноярский край на 87,2 тысячи квадратных метров. По итогам первого полугодия 2018-го в регионе введено более 624 тысяч «квадратов». В областном центре сдано 285 тысячи квадратных метров, или 4 599 квартир.

Как отметил Максим Марков на заседании комитета по жилой недвижимости Новосибирского представительства РГУД, в начале года рынок повторил динамичный рост прошлого года. К марту наблюдался спад, а в июне все позиции были отыграны. Май для многих компаний стал рекордным по сдаче жилья. Это хорошо видно на примере средней цены за «квадрат», которая в начале года составляла 56,2 тысячи рублей, в марте снизилась до 56,1 тысячи и к июлю приросла на один процент к началу года.

Как отметили участники заседания — представители ведущих застройщиков Новосибирской области, цена за «квадрат» уже в этом году поднималась дважды, и в августе — начале осени ожидается очередное повышение. Застройщики говорят, что на них идет «давление снизу», когда цены повышают подрядчики, производители материалов.

В настоящее время в области на стадии строительства находится 25 тысяч квартир, из них, по данным Николаева, десять тысяч — в проблемных домах, в том числе с обманутыми дольщиками. В то же время в этом году, особенно в мае, отмечен всплеск числа заключенных ДДУ. По данным компании «ДеКарт.онлайн — Аналитика рынка новостроек», за первые пять месяцев 2018 года в Новосибирской области было зарегистрировано 9 762 договора долевого участия, из них в мае — 2 494. Эксперты объясняют это изменениями в законодательстве, которые вступили в силу 1 июля: потребители, опасаясь возможного повышения цен из-за законодательных нововведений, старались вскочить в последний вагон. Суть изменений — в том, чтобы перевести строительные компании с работы на принципах долевого строительства к проектному финансированию. Теперь дома могут возводиться только за счет средств застройщиков или банков.

— Мы перешагнули пропасть и отказались от долевого строительства. Его у нас больше нет, — отметил главный специалист по продажам Томской домостроительной компании Алексей Епанчинцев.

Но пока это скорее исключение, большинство застройщиков по-прежнему работают по старым правилам, так как заранее получили разрешения на строительство и смогли привлечь средства инвесторов, заключив с ними ДДУ.

Порядка сорока процентов договоров долевого участия приходится на компании из топ-10. И это говорит о том, что покупатели концентрируются у лидеров рынка. Эту тенденцию подметили в РГУД. Так, в Новосибирской области работают 270 строительных компаний, из них в «живой фазе» — не более ста. Остальные — банкроты, либо находятся в предбанкротном состоянии, либо имеют разрешение на строительство, но ничего не делают.

— В общей массе основной объем сделок приходится максимум на двадцать компаний. Покупатель не уходит от застройщиков, находящихся в топе, — говорит Максим Марков.

Как заметила директор по связям с общественностью СК «Вира-Строй» Мария Семенова , все большую популярность у новосибирцев завоевывают трехкомнатные квартиры. Еще пару лет назад в первую очередь разбирались студии и однокомнатное жилье.

— Спрос на студии в последний раз был в начале прошлого года, сейчас все больше интересуются семейными квартирами — трех— и четырехкомнатными, — подтвердил представитель компании «Девелопмент 54» Тимур Касаев.

Кстати

Эксперты отмечают рост в секторе малоэтажного строительства — на 68,3 процента к аналогичному периоду прошлого года. С начала года в Новосибирской области введено порядка 360,6 тысячи квадратных метров жилья, что составляет 57,7 процента от общего введенного жилья. При этом восемьдесят процентов малоэтажек «выросло» в пригороде.