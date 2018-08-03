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Медведев распорядился выделить 5 млрд рублей на закупку топлива аграриями
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Медведев распорядился выделить 5 млрд рублей на закупку топлива аграриями 

Газета.Ru 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что необходимо выделить 5 млрд руб. из резервного фонда правительства на компенсацию части затрат сельхозпроизводителей в связи с ростом цен на горючее. Об этом сообщает RNS.
"Необходимо перечислить деньги, естественно, как можно скорее, поскольку уборочная компания уже идет, аграрии этих денег ждут, обращаю на это отдельное внимание Минсельхоза и, конечно, Минфина. Это нужно сделать моментально, только решение примем, несите мне его на подпись, и эти деньги должны быть перечислены в регионы", — сказал Медведев.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев сообщил, что потери сельхозпроизводителей от повышения цен на горюче-смазочные материалы составили 10-11 млрд руб.
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