Застройщики Московского региона получили разрешения на годы вперед

В июне в Московской области было выдано 216 разрешений на строительство жилья, а в мае застройщики получили всего 16 разрешений, сообщают "Ведомости" , ссылаясь на представителя областного правительства. Если по разрешениям, выданным за пять месяцев, в январе — мае, можно построить 1,23 млн кв. м, то по июньским — более 6 млн кв. м. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года подмосковные власти выдали всего 76 разрешений на 1,3 млн кв. м жилья.

Схожая ситуация и в Москве: в июне застройщики получили 132 разрешения, с начала года — в среднем 13–15 в месяц. Всего по выданным за полгода разрешениям можно построить 17,7 млн кв. м жилья, а за первые полгода 2017 г. — около 4 млн кв. м.

"С 1 июля 2018 г. мы вступили в новую эпоху рынка недвижимости, и многие застройщики торопились получить разрешения на строительство до этой даты", — объясняет «Ведомостям» гендиректор «Кроста» Алексей Добашин . Он имеет в виду поправки в закон о долевом строительстве, которые резко ужесточили требования к застройщикам. Например, теперь компания должна иметь не менее трех лет опыта строительства многоквартирных домов площадью не меньше 10 000 кв. м в качестве застройщика, технического заказчика или генподрядчика. У нее не должно быть обязательств по не связанным со строительством кредитам, займам, ссудам — только целевые кредиты.

А с 1 июля 2019 г. рынок вовсе должен перейти на схему работы со счетами эскроу: деньги покупателей будут лежать на специальных счетах в банках и до завершения стройки застройщик не будет иметь к ним доступа.

Важно, продолжает Добашин, что на те объекты, разрешения на которые застройщики успели получить до 1 июля, не распространяется требование нового закона «одно разрешение — один застройщик».