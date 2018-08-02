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Застройщики Московского региона получили разрешения на годы вперед
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Застройщики Московского региона получили разрешения на годы вперед 

Финмаркет 22 часа назад
Фото: Финмаркет
В июне в Московской области было выдано 216 разрешений на строительство жилья, а в мае застройщики получили всего 16 разрешений, сообщают "Ведомости", ссылаясь на представителя областного правительства. Если по разрешениям, выданным за пять месяцев, в январе — мае, можно построить 1,23 млн кв. м, то по июньским — более 6 млн кв. м. Для сравнения: в первом полугодии прошлого года подмосковные власти выдали всего 76 разрешений на 1,3 млн кв. м жилья.
Схожая ситуация и в Москве: в июне застройщики получили 132 разрешения, с начала года — в среднем 13–15 в месяц. Всего по выданным за полгода разрешениям можно построить 17,7 млн кв. м жилья, а за первые полгода 2017 г. — около 4 млн кв. м.
"С 1 июля 2018 г. мы вступили в новую эпоху рынка недвижимости, и многие застройщики торопились получить разрешения на строительство до этой даты", — объясняет «Ведомостям» гендиректор «Кроста» Алексей Добашин. Он имеет в виду поправки в закон о долевом строительстве, которые резко ужесточили требования к застройщикам. Например, теперь компания должна иметь не менее трех лет опыта строительства многоквартирных домов площадью не меньше 10 000 кв. м в качестве застройщика, технического заказчика или генподрядчика. У нее не должно быть обязательств по не связанным со строительством кредитам, займам, ссудам — только целевые кредиты.
А с 1 июля 2019 г. рынок вовсе должен перейти на схему работы со счетами эскроу: деньги покупателей будут лежать на специальных счетах в банках и до завершения стройки застройщик не будет иметь к ним доступа.
Важно, продолжает Добашин, что на те объекты, разрешения на которые застройщики успели получить до 1 июля, не распространяется требование нового закона «одно разрешение — один застройщик».
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