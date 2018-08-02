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Россияне стали работать за долги
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Россияне стали работать за долги 

Lenta.ru 18 часов назад
Фото: Lenta.ru
Потребительские кредиты населению растут в два раза быстрее зарплат и сбережений россиян, говорится в обзоре Минэкономразвития.
Так, рост объема кредитов в июне составил 15,9 процента в годовом выражении, при этом реальные зарплаты выросли лишь на 7,2 процента. В целом за первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению вырос на 1,1 триллиона рублей — до 13,3 триллиона рублей.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин посетовал, что банки сосредоточились на кредитовании населения, так как при текущем регулировании им это выгоднее, нежели кредитовать предприятия. По его словам, такая тенденция может ускорить инфляцию, а также помешать снижению ключевой ставки.
В начале июля сообщалось, что общая задолженность россиян перед банками выросла на 26 процентов с начала года. По мнению старшего вице-президента Сбербанка Александра Бондаренко, это связано с улучшением экономических настроений в стране.
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