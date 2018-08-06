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Дольщики обратились к Путину
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Дольщики Urban Group попросили Путина разобраться с банкротством компании 

Ведомости 6 часов назад
Дольщики Urban Group обратились к президенту РФ Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой организовать независимое публичное изучение ситуации с банкротством застройщика, говорится в открытом письме участников строительства (копия имеется в редакции).
«Повторно просим вас вмешаться и объективно разобраться в сложившейся ситуации, провести независимое публичное изучение ситуации вокруг банкротства компании Urban Group, огласить результаты проведенных аудитов, расчеты и финансовые обоснования достройки всех ЖК Urban Group, обеспечить максимальную прозрачность и возможность общественного контроля за дальнейшим финансированием и строительством наших домов, обеспечить доступ крупнейших заинтересованных застройщиков региона к достройке наших ЖК», — говорится в письме.
Среди получателей также указаны вице-премьер, курирующий строительство, Виталий Мутко, министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, министр экономического развития России Максим Орешкин, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Юрий Чайка, депутаты Госдумы и Мособлдумы.
В частности, дольщики обращают внимание руководства страны на проблему двух ЖК — «Лайково» и «Лесобережного», которые могут не быть достроены, а взамен приобретателям квартир предложат компенсации. Помимо этого авторы письма указывают на сложности в получении нежилых помещений, которые приобретались в строящихся ЖК.
В конце мая девелопер Urban Group, считавшийся крупнейшим в Московской области, приостановил продажи недвижимости в своих жилых комплексах. Объекты компании будут достроены за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств.
В начале июля Арбитражный суд Московской области признал банкротами и ввел конкурсное производство сроком на один год в отношении пяти компаний-застройщиков группы. Это ООО «Экоквартал» (осуществляет строительство ЖК «Митино О2»), ООО «Ваш город» (ЖК «Видный город»), АО «Континент Проект» (ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»).
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