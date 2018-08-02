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80% покупателей элитной недвижимости на Мальте — иностранцы
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80% покупателей элитной недвижимости на Мальте — иностранцы 

Prian.ru 20 часов назад
Фото: Prian.ru
Об этом рассказала агент по недвижимости в компании Malta Sotheby’s International Realty Светлана Подгорска. Она отмечает, что традиционно Мальта притягивает покупателей из Великобритании и Скандинавии, но в последние два-три года вырос интерес также со стороны американцев, канадцев и россиян, пишет The New York Times. С ней соглашается и исполнительный директор RE/MAX Malta Кевин Буттигиг. По его наблюдениям, за прошедший год примерно четверть из клиентов его агентства и 10-12% из тех, кто приобрели через его компанию элитную недвижимость, были иностранцами. Большинство из них оказались представителями Великобритании, России, Германии и Италии. Рынок недвижимости Мальты в последние годы окреп. Стабильно растут и цены, и спрос. Если раньше нерезиденты в основном искали здесь курортное жилье, то теперь все чаще смотрят объекты для переезда. Причина заключается в том, что множество международных компаний, включая финансовые сервисы, гиганты в сфере компьютерных игр и казино, открыли на острове свои офисы за последние 10 лет. В последние пару лет цены на недвижимость на Мальте росли на 5-6% ежегодно, а в некоторых регионах рост и вовсе достигал 20%. Большинство иностранцев предпочитают покупать либо уже готовые для проживания квартиры у моря, либо требующие реконструкции старые палаццо. Цены на элитные апартаменты стартуют от $32 200 за кв.м. В эксклюзивных районах односпальные квартиры подобного плана стоят от $1,05 млн, а двуспальные — от $1,75 млн Стоимость квадратного метра вилл ниже, однако запрашиваемые цены на такие объекты в итоге выше и начинаются от $3,51 млн за современное здание с бассейном и от $5,86 млн за отреставрированную историческую недвижимость с видом на море и участком земли. Однако на острове Гоцо стоимость жилья ниже. Вилла в традиционном стиле здесь обойдется на 25-50% дешевле аналогичного объекта на Мальте. Кстати, гражданство Мальты можно получить за инвестиции.
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