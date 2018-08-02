Россия заняла 4 место по объему инвестиций в недвижимость в Восточной Европе

В первом полугодии 2018 года инвестиции в коммерческую недвижимость Восточной Европы составили 7 млрд евро, что на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. Таковы данные Cushman & Wakefield.