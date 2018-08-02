Россия заняла 4 место по объему инвестиций в недвижимость в Восточной Европе 

В первом полугодии 2018 года инвестиции в коммерческую недвижимость Восточной Европы составили 7 млрд евро, что на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. Таковы данные Cushman & Wakefield.
Из этого объема больше половины пришлось на долю Польши (3,7 млрд евро), которая сохраняет статус крупнейшего инвестиционного рынка региона. На втором и третьем местах соответственно — Чехия (675 млн евро) и Румыния (531 млн евро). На четвертом — Россия, где в первом полугодии инвестиции составили 495 млн евро, из которых более 50% приходится на офисный сегмент (260 млн евро). «Российский инвестиционный рынок продемонстрировал медленный старт. Мы пересмотрели прошлый прогноз объема инвестиций в 4,5 млрд евро. С учетом того, что в первом полугодии было заключено инвестиционных сделок менее, чем на 500 млн евро, и значительное количество крупных сделок находится в стадии подготовки, мы полагаем, что по итогам года Россия достигнет уровня в 4 млрд евро», — комментирует Денис Соколов, партнер, руководитель департамента исследований по Восточной Европе Cushman & Wakefield.