Ещё
Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 9,5% — до 3,1 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 9,5% — до 3,1 млрд рублей 

Rambler News Service 18 часов назад
Чистая прибыль оператора «Ростелеком» по МСФО во II квартале 2018 года выросла на 9,5% — до 3,1 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции финансовый директор компании Сергей Анохин.
«Чистая прибыль во втором квартале выросла на 9,5% по сравнению с 2017 годом и составила 3,1 млрд рублей. За шесть месяцев рост 16,4%, соответственно, это рост на миллиард (до 7 млрд рублей — RNS)», — сообщил Анохин.
Операционная прибыль «Ростелекома» во II квартале сократилась на 26% — с 11,3 млрд рублей до 8,3 млрд рублей.
Выручка компании выросла на 2,9% — до 77,4 млрд рублей во II квартале.
«Наша выручка выросла по сравнению с полугодием прошлого года на 5,5% и превысила 150 млрд рублей», — сообщил глава компании Михаил Осеевский.
Основную часть доходов компании формирует выручка от цифровых и контентых услуг, следует из отчётности компании. Этот показатель вырос на 16,2% — до 41,3 млрд рублей. Выручка от направления по широкополосному доступу в интернет (ШПД) составила 19,7%.
Выручка компании от услуг платного телевидения составила 8,5 млрд рублей.
«Капитальные вложения составили 14,4 млрд рублей (18,7% от выручки), увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,5 млрд рублей и 16,6% от выручки за II квартал 2017 года)», — отмечается в отчётности компании.
Чистый долг «Ростелекома», согласно отчетности, увеличился на 7% с начала года и составил 193,5 млрд рублей.
Абонентская база в сегменте услуг доступа в интернет выросла на 2% до 13 млн абонентов. Абонентская база в сегменте местной телефонной связи сократилась на 8% до 18,3 млн абонентов. Количество абонентов платного ТВ выросло на 5% до 10 млн абонентов.
Отвечая на вопрос о затратах «Ростелекома» на реализацию закона Яровой, Осеевский отметил, что не может раскрыть сумму инвестиций, но отметил, что основные вложения уже произведены. В этом году дополнительных расходов по этому направлению компания не ожидает.
Rambler News Service: последние новости
ВТБ продаст залоговую недвижимость со скидкой до 70% Международный футбольный трансферный рынок в июле вырос почти на 21% — до $2,77 млрд Правительство утвердило требования к транспортной безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение