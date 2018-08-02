Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 9,5% — до 3,1 млрд рублей

Чистая прибыль оператора «Ростелеком» по МСФО во II квартале 2018 года выросла на 9,5% — до 3,1 млрд рублей, сообщил на пресс-конференции финансовый директор компании Сергей Анохин

«Чистая прибыль во втором квартале выросла на 9,5% по сравнению с 2017 годом и составила 3,1 млрд рублей. За шесть месяцев рост 16,4%, соответственно, это рост на миллиард (до 7 млрд рублей — RNS)», — сообщил Анохин.

Операционная прибыль «Ростелекома» во II квартале сократилась на 26% — с 11,3 млрд рублей до 8,3 млрд рублей.

Выручка компании выросла на 2,9% — до 77,4 млрд рублей во II квартале.

«Наша выручка выросла по сравнению с полугодием прошлого года на 5,5% и превысила 150 млрд рублей», — сообщил глава компании Михаил Осеевский

Основную часть доходов компании формирует выручка от цифровых и контентых услуг, следует из отчётности компании. Этот показатель вырос на 16,2% — до 41,3 млрд рублей. Выручка от направления по широкополосному доступу в интернет (ШПД) составила 19,7%.

Выручка компании от услуг платного телевидения составила 8,5 млрд рублей.

«Капитальные вложения составили 14,4 млрд рублей (18,7% от выручки), увеличившись на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12,5 млрд рублей и 16,6% от выручки за II квартал 2017 года)», — отмечается в отчётности компании.

Чистый долг «Ростелекома», согласно отчетности, увеличился на 7% с начала года и составил 193,5 млрд рублей.

Абонентская база в сегменте услуг доступа в интернет выросла на 2% до 13 млн абонентов. Абонентская база в сегменте местной телефонной связи сократилась на 8% до 18,3 млн абонентов. Количество абонентов платного ТВ выросло на 5% до 10 млн абонентов.

Отвечая на вопрос о затратах «Ростелекома» на реализацию закона Яровой, Осеевский отметил, что не может раскрыть сумму инвестиций, но отметил, что основные вложения уже произведены. В этом году дополнительных расходов по этому направлению компания не ожидает.