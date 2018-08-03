Госпошлина за загранпаспорт с 3 августа выросла до 5 тыс. рублей

Сегодня, 3 августа, вступил в силу закон о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым для граждан РФ увеличивается госпошлина за загранпаспорт, водительские права и регистрацию транспортных средств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, лицам старше 14 лет теперь необходимо платить за загранпаспорт 5 тыс. руб. вместо 3,5 тыс. руб., а гражданам, не достигшим 14-летнего возраста, — 2,5 тыс. руб. вместо 1,5 тыс. руб.

Кроме того, госпошлина за регистрацию транспортных средств увеличилась с 800 руб. до 1,5 тыс. руб., за водительское удостоверение — с 2 тыс. до 3 тыс. руб.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что предполагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд руб.