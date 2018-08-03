Метрополитен, новый мост и канатная дорога: как планируют изменить Ростов к 2035 году

Администрация красочно описала прекрасный Ростов будущего

Администрация Ростова опубликовала стратегию развития города до 2035 года. Мы расскажем о самых интересных и масштабных объектах, которые планируют построить в прекрасном Ростове будущего в ближайшие 17 лет. Среди них метрополитен, новый мост и вокзал.

Ростовский метрополитен

Предполагаемая схема ростовского метро

Недавно губернатор Ростовской области объявил, что к вопросу строительства метро в южной столице вернутся после ЧМ. Пункт, посвященный метрополитену, появился и в стратегии развития Ростова. Правда, точных сроков строительства и объема финансирования там нет.

— Общая необходимая протяженность сети метрополитена в городе Ростове-на-Дону — 75,0–80,0 километров, — сказано в документе.

Ветки метро должны протянуться от переферийных районов к центру города.

Метро в Ростове-на-Дону планировали построить еще в советское время. В 90-х проект заморозили. К нему вернулись в 2009 году, даже заработало Управление метро Ростова. Однако спустя шесть лет от строительства метрополитена снова отказались, а Управление расформировали.

— Система метрополитена в Ростове окажется бесполезной, поскольку к большинству районов метро ходить не будет. Опасность еще и в том, что средств окажется недостаточно. В результате город получит долгострой на десятилетия, как это случилось в Омске, Челябинске и Красноярске, — рассказал 161.ru урбанист Илья Петушков.

Проекту строительства метров в Ростове мы посвятили отдельный материал.

Канатная дорога

Между правым и левым берегом намерены построить канатную дорогу

О строительстве канатной дороги в Ростове говорят уже давно, но дальше разговоров дело не идет. В 2014 году планировалось, что это будет экстремальный аттракцион длиной 570 метров. В администрации города тогда уверенно заявляли, что инвестор уже оформляет документы на земельный участок. Ожидалось, что пользоваться канатной дорогой будут в первую очередь туристы, приехавшие в 2018 году на чемпионат. В 2015 году «канатку» пообещал Сергей Горбань , в 2017 Василий Голубев сказал, что власти не отказываются от этой идеи. Теперь проект включили в стратегию развития города.

— Планируется соединить правобережную часть города с рекреационными зонами на Зеленом острове и на левом берегу реки Дон (в створе проспектов: Театрального, Кировского и Чехова), — сказано в документе.

Новый вокзал

Новый аэропорт в Ростове уже есть, теперь очередь — за новым железнодорожным вокзалом. Его, согласно документам, собираются построить в районе станции Кизитеринка. Она находится в Пролетарском районе, на улице Герцена.

— Новый вокзал построят для разгрузки уже существующего и возможности использовать железнодорожные пути для скоростного внутригородского пассажирского транспорта, — сказано в проекте.

Сроки строительства в документе не указаны.

Мост в районе Зеленого острова

В районе Зеленого острова планируют построить новый мост

О мосте в проекте информации больше, чем о метрополитене и, вокзале и канатной дороге. Есть стоимость его строительства, и примерные сроки.

— Строить восточный обход со съездом на Зеленый остров будут за счет городского и областного бюджетов. Объем финансирования — 2 500 000 000 рублей, — сказано в проекте. — Необходима дополнительная транспортная связь с левым берегом Дона — поэтому и нужен новый обход.

Левый берег

На левом берегу собираются построить спортивный кластер

На левом берегу, вслед за новым стадионом и парком, планируют построить целый спортивный кластер — в том числе для олимпийских видов спорта.

В кластер будут входить:

волейбольные площадки, беговые дорожки для легкоатлетов, оборудование для триатлона и пятиборья на территории Гребного канала; спортивно-зрелищный игровой комплекс «Гандбол-Арена»; Футбольные поля для тренировок за стадионом «Ростов Арена»; Ледовый дворец для занятий хоккеем и фигурным катанием; Конноспортивный комплекс с ипподромом и школой; Акватория для водных видов спорта (в т.ч. яхтинга); Площадки для занятия велосипедным мотокроссом; Площадки для занятия маунтинбайком; Инфраструктура для занятий новыми видами спорта.

Велодорожки

Ростов крайне неудобен для велосипедистов. В городе практически нет велодорожек. В стратегии развития города планируется создание велопарковок, «привязанных к предприятиям, торговым точкам и местам проживания людей».

— Необходимо также стимулировать развитие пунктов велопроката, — указано в документе.

Новый жилые комплексы

Старый аэропорт превратят в новый жилой район с комфортной городской средой

Один из самых масштабных проектов — это безусловно, застройка старого аэропорта. Начать ее планируют уже в следующем году.

— В проект вложат 200 миллиардов рублей. Нужны инженерная инфраструктура, дороги, выход на М-4 «Дон». Предстоит серьезная работа, чтобы из этого кусочка города в итоге появилось то, что мы назовем «Новым Ростовом». Это будет совершенно новое качество городского пространства. И за пять лет такие территории не осваиваются, — сказал в марте Василий Голубев.

Кроме того, жилые дома собираются построить на территории бывшего завода «Пролетарский молот», в Левенцовке, на Суворовском, вдоль улицы Орбитальной и Богданова и по проспекту Сиверса.

— Наступает срок переизбрания губернатора, поэтому не удивительно, что появляется такая стратегия развития. То, что там описывается, по большей части невыполнимо, — считает эксперт Южного градостроительного центра Александр Водяник. — Не могу сказать, что все проекты плохие, но в документе нет стратегии развития как таковой, нет ничего о том, как сделать город комфортным для жителей. Взять хотя бы канатную дорогу — как она решит транспортные проблемы? Она может существовать, как бизнес-проект, но это не развитие города. Новая стратегия развития — это набор красивых фраз.