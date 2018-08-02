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Ловушка для дольщика: можно ли расторгнуть уже оплаченный ДДУ
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Ловушка для дольщика: можно ли расторгнуть уже оплаченный ДДУ 

РИА Недвижимость 17 часов назад
Многочисленные истории обманутых дольщиков, громкие банкротства и многочисленные слухи заставляют людей, уже заключивших договор долевого участия, нервничать. Эксперты рассказали читателям сайта «РИА Недвижимость», что может сделать дольщик, получив негативную информацию о своем проекте и застройщике.
Слухи и страхи
Ситуация, сейчас всё более распространенная: новостройка куплена на стадии котлована, время идет, и в какой-то момент в прессе, соцсетях или на форумах начинают появляться сообщения, что дела застройщика не слишком хороши, что вызывает опасения практически у всех дольщиков.
Участник долевого строительства может воспользоваться сведениями нескольких государственных информационных ресурсов, рассказывает старший юрист юридической фирмы «Юст» Александр Сидоркин. Основной ресурс — Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) и входящий в нее Единый реестр застройщиков (ЕРЗ), добавляет он.
Надежный источник информации о проблемах застройщика — другие дольщики. Как правило, если есть проблемный объект, есть и посвященный ему форум. Комментарии дольщиков позволят получить представление о том, насколько проблемы серьезные — чем дольше задержки по объектам, тем значительнее проблемы компании, советует управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский.
Однако, продолжает он, если ДДУ уже заключен, то минимизировать риски сложно. Проверку компании все же надо проводить перед подписанием документов.
Договор на мыло
Единственный выход для дольщика — расторжение договора, но это не всегда оправдано. Например, если проблемы у застройщика небольшие, но дольщики массово начнут расторгать договоры, это может усугубить финансовую ситуацию компании. В итоге можно остаться и без договора, и без денег, рассуждает Старинский.
Если договор заключен, но еще не оплачен, то самый лучший способ минимизировать риски — его не оплачивать, предлагает адвокат Олег Сухов.
А вот расторгнуть уже исполненный со стороны дольщика договор (то есть оплаченный) до наступления фатальных последствий (то есть задержек строительства, отступления от изначального проекта или вовсе банкротства застройщика) довольно сложно — в этом сходятся все эксперты.
Расторжение договора по инициативе дольщика возможно в следующих случаях, рассказывает адвокат АК «Бородин и Партнеры» Лилия Щербакова:
— нарушение срока передачи квартиры дольщику на два месяца и более;
— отступления от условий договора и (или) обязательных требований в части характеристик построенного объекта;
— существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства.
Кроме того, есть ряд случаев, в которых договор можно расторгнуть через суд, продолжает Щербаков:
— прекращение или приостановка строительства на этапе, когда становится очевидно что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет дольщику;
— существенного изменения проектной документации;
— изменения назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
Таким образом, резюмирует Старинский, если участник долевого строительства обнаружит в открытых источниках какие-либо сведения, свидетельствующие о наличии у застройщика проблем (получение предписаний от надзорных органов, неразмещение необходимой документации в информационных ресурсах), это само по себе еще не дает ему права расторгнуть договор с застройщиком.
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